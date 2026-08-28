Pirc Musarjeva: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z vrednotami države

"Kot predsednica Republike Slovenije imam skupaj z vami (...) odgovornost, da vsak dan varujem in uveljavljam vrednote, zapisane v ustavi. Tako bo tudi v prihodnje. Kot bo v prihodnje ostala tudi moja zaveza, da ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države," je v nagovoru diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati, dejala Pirc Musar. Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade.

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

Pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Slovenija je s tem po mnenju predsednice "zamudila priložnost za zasedbo visokih položajev v mednarodnih institucijah", takšnih priložnosti pa "za nas ni prav veliko". Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika DZ Zorana Stevanovića z rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srbske, preden bi sprejel predstavnike skupščine BiH. Predsednica je dejala, da gre za "pošiljanje napačnega sporočila v svet".