Pirc Musarjeva: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z vrednotami države

"Kot predsednica Republike Slovenije imam skupaj z vami (...) odgovornost, da vsak dan varujem in uveljavljam vrednote, zapisane v ustavi. Tako bo tudi v prihodnje. Kot bo v prihodnje ostala tudi moja zaveza, da ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države," je v nagovoru diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati, dejala Pirc Musar.
Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade.
Pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Slovenija je s tem po mnenju predsednice "zamudila priložnost za zasedbo visokih položajev v mednarodnih institucijah", takšnih priložnosti pa "za nas ni prav veliko".
Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika DZ Zorana Stevanovića z rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srbske, preden bi sprejel predstavnike skupščine BiH. Predsednica je dejala, da gre za "pošiljanje napačnega sporočila v svet".
V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi "nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo".
"Slovenija je članica EU in je s tem sprejela tudi njene temeljne vrednote svobode, demokracije, enakosti, pravne države, človekovih pravic in dostojanstva. Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države," je dodala predsednica v govoru, ki so ga posredovali iz urada predsednice.
Posredno se je odzvala tudi na besede premierja Janeza Janše, ki je v četrtek v nagovoru diplomatom dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije. "Ne želim polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko. Te pristojnosti so določene z ustavo in zakonom. Želim pa jasno povedati, da pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo," je dejala.
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