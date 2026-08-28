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Slovenija

Pirc Musarjeva: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z vrednotami države

Ljubljana, 28. 08. 2026 10.05 pred 1 uro 2 min branja 59

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar

Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice.

"Kot predsednica Republike Slovenije imam skupaj z vami (...) odgovornost, da vsak dan varujem in uveljavljam vrednote, zapisane v ustavi. Tako bo tudi v prihodnje. Kot bo v prihodnje ostala tudi moja zaveza, da ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države," je v nagovoru diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati, dejala Pirc Musar.

Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Slovenija je s tem po mnenju predsednice "zamudila priložnost za zasedbo visokih položajev v mednarodnih institucijah", takšnih priložnosti pa "za nas ni prav veliko".

Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika DZ Zorana Stevanovića z rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srbske, preden bi sprejel predstavnike skupščine BiH. Predsednica je dejala, da gre za "pošiljanje napačnega sporočila v svet".

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V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi "nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo".

"Slovenija je članica EU in je s tem sprejela tudi njene temeljne vrednote svobode, demokracije, enakosti, pravne države, človekovih pravic in dostojanstva. Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države," je dodala predsednica v govoru, ki so ga posredovali iz urada predsednice.

Posredno se je odzvala tudi na besede premierja Janeza Janše, ki je v četrtek v nagovoru diplomatom dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije. "Ne želim polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko. Te pristojnosti so določene z ustavo in zakonom. Želim pa jasno povedati, da pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo," je dejala.

nataša pirc musar zunanja politika slovenija mednarodni odnosi

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KOMENTARJI59

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar
28. 08. 2026 11.38
Če bi bila oba tiho, tako ona kot PV, pa še šef parlamenta, bi bilo za Slovenijo najboljše.
Odgovori
0 0
zavetnik
28. 08. 2026 11.32
Kako si naj človek zdaj razloži Nw bom tiho ko zunanja politika ne bo skladna z vrednotami države ali je mislila na državo Izrael in ker so to vrednote Izraela je tiho in to so tudi vrednote naših vladajočih in je lepo tiho zato mislim da imamo v Sloveniji krizo vodenja in vrednot naenkrat opravičujem se vedno ko je ba vladi komunist Janša so vrednote diktatura zločini nad nedolžnim ljudstvom in otroci laži in prikrivanje metode ki jih je dobro posvojil in nadgradil iz teh sistemov
Odgovori
0 0
vlahov
28. 08. 2026 11.29
Kaj je počela v Kazahstanu , ki je prva pralnica denarja iz Ukrajine ? Naslednja je pa Švica in eur postanejo legalni . Pod Golobom je bilo huje kot v Romuniji.
Odgovori
-1
2 3
Bonaventura
28. 08. 2026 11.29
naj Musarca prvo pri sebi pospravi...
Odgovori
+4
5 1
Jak Tobim
28. 08. 2026 11.27
izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice; a kdo še rabi kaj več? Hamas, Hezbolah, Talibani, Nigerijske izpostave muslimasnkih bratov, diktature držav Sahela, veličastna demokracija držav Magreba,.. zanjo torej tisti, ki spoštujejo svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Komu kaj še ni jasno?
Odgovori
+1
2 1
ArkaMast
28. 08. 2026 11.22
Golob, vrni se. Musarca in Janša sta zavozila.
Odgovori
-4
3 7
macolagobec
28. 08. 2026 11.21
Ta ženska je jezna na zdravo pamet in vsiljuje svojo. Vemo pa, da jeza na zdravo pamet vpliva na rast riti. Za to pa ima tolikšno, no.
Odgovori
-1
3 4
Slovener
28. 08. 2026 11.19
Mouč b_b_, bi reku Šarc !
Odgovori
+3
6 3
macolagobec
28. 08. 2026 11.19
NPM je v službi "OSI ZLA", torej "Teheran-Moskva-Pjongjang-Peking". Okoli nje leglo ruskih špijonov in obveščevalcev. Kaj tukaj ni jasno?
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+8
9 1
ArkaMast
28. 08. 2026 11.11
Padla je na 20 %.
Odgovori
+9
10 1
PEPINA
28. 08. 2026 11.17
Javno mnenje je zelo visoko za politike, ki se ne oglašajo kot Logar, pa še Janši se je dvignilo, ker je bil 3 mesece tiho, ko pa spregovorijo jim takoj pada, pada..
Odgovori
+5
6 1
Kruti_realizem
28. 08. 2026 11.09
Ta prava se oglasa o vrednotah...
Odgovori
+9
13 4
ArkaMast
28. 08. 2026 11.09
Janša izdal državo tuji obveščevalni službi, Musarci se bo pa kovcalo po Golobu, ki je prej udrihala po njem.
Odgovori
-4
7 11
macolagobec
28. 08. 2026 11.21
Državo je izdal Kučan in to že davno in to še kar naprej počne. Ravno tako njegove oprode.
Odgovori
+3
6 3
ArkaMast
28. 08. 2026 11.25
KUČAN JE EDINI PREDSEDNIK ZAME.
Odgovori
-1
2 3
berger 2
28. 08. 2026 11.07
Ironija je, ko NPM govori o vrednotah !!!! zakaj pa je bila tiho, ko se je Golob čez noč premisli in umaknil soglasje k tožbi JAR proti Izraelu Ob tem je še kalimerovsko izjavil : " srce je z Vami, vendar je realna politika drugačna " !! KOMU JE PA GOLOB BIL KAJ DOLŽN ???naj to pojasni, preden govori o "dolgovih Janševe vlade !!!
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+7
12 5
Patriot79
28. 08. 2026 11.04
Gospa predsednica, vaše vrednote so se razblinile v tistem predoru in skrivnjunpodatkov.kaj se je v resnici dogajalo in dogodilo. Nimate več kredibilnosti, v Zahodnih demokracijah, bi ob takšnem zatiskanju in skrivanju kaj se je dogajalo, nemudoma odstopili - pri nas pa Balkan in Butale...
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+6
10 4
kunccix
28. 08. 2026 11.08
Vrednote trenutne vlade? Sami pravnomočno obsojeni kriminalci na vladi. A to je pa vrednota? Sramotno stanje države, tako politično kot finančno.
Odgovori
-3
6 9
PEPINA
28. 08. 2026 11.18
Kako pravi JJ,,,,,VENEZUELA.
Odgovori
+0
1 1
Krog
28. 08. 2026 11.01
@ DirtySanchez Res je, da je Pirc Musarjeva že v preteklosti izražala precej liberalna stališča pri nekaterih vprašanjih, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da je levičarka. Zato je bolj pomembno, kaj govori in s kakšnimi argumenti, kot pa to, v kateri politični predal jo želimo spraviti.
Odgovori
-1
4 5
Pikopiko
28. 08. 2026 10.56
Kdaj bo pojasnila kako je obogatela?
Odgovori
+11
15 4
Nidani
28. 08. 2026 11.01
Je Janez že pojasnil izvor premoženja?
Odgovori
-5
6 11
PEPINA
28. 08. 2026 11.19
Verjetno sta s soprogom kaj delala.
Odgovori
+1
1 0
PEPINA
28. 08. 2026 11.19
Verjetno sta s soprogom kaj delala.
Odgovori
0 0
macolagobec
28. 08. 2026 11.22
Je pojasnil s tem, da ga nima prav veliko.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
28. 08. 2026 11.24
Seveda sta delala. Zelo intenzivno sta tajkunizirala.
Odgovori
+1
1 0
Pikopiko
28. 08. 2026 10.55
Praktično vsaki izjavi so laži. Tej vaši Predsednici ni več mogoče zaupati. Zunanjo politiko vodi vlada ne pa Predsednica. Ko levičarji delajo neumnosti je v celoti tiho, ker ji ščitijo hrbet pri njenih sumljivih poslih.
Odgovori
+4
8 4
ArkaMast
28. 08. 2026 10.54
Dej prvež se, k te mora zdej Golob rešvat, prej si pa po njem ..kak...
Odgovori
+3
6 3
kinimod
28. 08. 2026 10.54
Dej no, greno že v zapor s to čarovnico
Odgovori
+3
6 3
macolagobec
28. 08. 2026 11.23
Zavzela bi tri celice naenkrat, dela pa z njo za celo ekipo.
Odgovori
0 0
vlahov
28. 08. 2026 10.54
Ukradla 500 eur potnih stroškov in jih vrnila , ko jo je obiskala policija .
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+4
6 2
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