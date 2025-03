Pirc Musarjeva: Nihče na nobeni funkciji si ne zasluži takega poniževanja

Predsednica Nataša Pirc Musar je dejala, da je petkov spor v Beli hiši pokazal na nespoštovanje do človeka, do predsednika države, ki se je pripravljen pogajati. Poudarila je, da si takšnega poniževanja ne zasluži nihče.

Predsednica je izrazila ogorčenje nad tem, da pogovori o Ukrajini potekajo brez Ukrajine. Govoriti o varnosti v EU ali Evropi brez Evrope je skrajno neresno in nepošteno, je dejala. Meni, da prihaja čas, ko bo EU morala pokazati enotnost in povedati, kakšno prihodnost si želi.

Slovenija ne bo pristala na to, da je agresor nagrajen in žrtev kaznovana, je še dejala Pirc Musar. Če se mednarodno pravo ne bo spoštovalo, bodo za ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom prišli še drugi predsedniki s podobnimi željami, je dodala.

Fajonova: Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukrajino

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je sporočila, da so se po sporu v Beli hiši evropski zunanji ministri povezali in Ukrajini izkazali enotno podporo. "Prepričana sem, da velik del sveta razume, kako je, če nekdo poskuša s silo in orožjem spreminjati mednarodno priznane meje in si prilastiti ozemlje," je dejala Fajon.

"Ključno sporočilo je, da Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Vztrajamo, da je Ukrajina suverena in ozemeljsko celovita država, ki si zasluži svoj mir na vsak način in Slovenija ji bo pomagala," je dejala Fajon.

V prihodnjem tednu bosta v Bruslju dve srečanji, za kateri se pripravljajo konkretni sklepi o nadaljnji pomoči Ukrajini in krepitvi evropskih zmogljivosti, je dejala Fajon. Nujno se bo bolje pripraviti na lastno evropsko varnost in Ukrajini zagotoviti določena jamstva v primeru premirja ali trajnega miru, je sporočila ministrica.