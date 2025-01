Pirc Musarjeva o moči skupnosti, Golob o pomenu Slovenije za mir in razvoj

Predsednica države Nataša Pirc Musar je v novoletni poslanici izpostavila pripadnost skupnosti. "Zaupati, spoštovati, biti pošten, zmeren, čutiti pripadnost, vse to družbi vrača bisere," je spomnila na besede humanitarke Anite Ogulin. "Takšnih biserov ima Slovenija veliko. Vsak je lahko biser. Srečno, prelepa, solidarna, pogumna Slovenija," je dejala. Predsednik vlade Robert Golob je medtem v nedeljski novoletni poslanici izpostavil, da je Slovenija spada med države, "ki na svetu najbolj pripomorejo k miru in razvoju".

OGLAS

"Biti del skupnosti pomeni zaupati in spoštovati sočloveka, družbo in njene institucije, sebe, okolje. Pomeni ravnati pošteno, si pomagati med seboj, biti del nečesa večjega od nas samih. Pripadati družbi, ki je močnejša od vsote posameznic in posameznikov v njej. In navsezadnje pomeni zmernost, ki vse doslej našteto povezuje v civilizacijsko ravnotežje in nas varuje pred različnimi odkloni, ki so tragično zaznamovali našo preteklost," je v poslanici dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila, da smo ljudje skupnost. "Smo družine, prijatelji, sosedi, krajani, državljanke in državljani, Evropejke in Evropejci. Že skoraj 80 let smo združeni narodi sveta, ker kljub razlikam med nami čutimo in razumemo, da nismo in ne moremo biti sami."

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo icon-expand

Tako se po predsedničinih besedah tudi od leta 2024 poslavljamo kot del skupnosti. "Čeprav smo si med seboj različni, vsi pripadamo Sloveniji, ki ji ponosno in ljubeče lahko rečemo, da je naša. Smo čuječi in razumemo, da biti del skupnosti, domače in mednarodne, pomeni biti odgovoren ljudem," je poudarila. Ob prazničnih večerih je državljane pozvala, da si podajo roke in osmislijo, da so del skupnosti. Ta je močna, vplivna in sočutna toliko, kolikor pogumni in zreli smo ljudje, je poudarila. V leto 2025, ko bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne, pa se je ozrla z željo, da bi bilo to leto miru in življenja. "To bi bilo spoštljivo do milijonov ljudi, ki v senci človečnosti tudi danes izgubljajo življenja zaradi brezbrižnosti do tega, kar pomeni biti del skupnosti," je prepričana Pirc Musarjeva. Vrednote, ki gradijo skupnost, ki povezujejo in prihajajo od ljudi za ljudi, da skupaj ustvarjajo okolje, kjer je prijetno živeti in v katerem vsi napredujejo v dobrem, ustvarjajo pogumne bisere, kakršen je bila letos preminula humanitarka Anita Ogulin in zaradi katerih je skupnost močnejša, je poudarila predsednica. Golob v novoletni poslanici: Slovenija spada med države, ki najbolj pripomorejo k miru in razvoju Predsednik vlade Robert Golob je v novoletni poslanici na Televiziji Slovenija izpostavil, da je Slovenija na najnovejši mednarodni lestvici Indeks dobrih držav zasedla osmo mesto in tako spada med države, "ki na svetu najbolj pripomorejo k miru in razvoju". Po njegovem mnenju Slovenija ostaja skupnost z izrazitim čutom za sočloveka.

Robert Golob FOTO: Bobo icon-expand

Premier je uvodoma izrazil hvaležnost za vse narejeno, doseženo in ustvarjeno v iztekajočem se letu. Verjame, da tudi za naslednje leto ne manjka načrtov ter da nas vodi več upanja kot pa strahu ali skrbi. "V letu 2024 smo uspeli dvigniti minimalno plačo in izboljšati povprečne dohodke, zrasle so pokojnine in število štipendij, ustavili smo dvig stroškov za dodatno zdravstveno zavarovanje," je navedel v poslanici. Po premierjevih besedah je vlada v zadnjih dneh leta pozvala tudi k spremembi obračunavanja omrežnin, "ker je enostavno nedopustno, da bi kdorkoli lahko položnice za elektriko dvignil za tako visoke zneske", je še dodal. Po njegovih navedbah je delo ministrov usmerjeno k cilju, da je vsem državljanom omogočeno "mirnejše in boljše življenje". Kot je poudaril, "pot k temu idealu ni lahka in ni vedno brez napak". Zastavljen cilj zahteva veliko prilagajanj, "zato potrebujemo iskren, odprt, predvsem pa spoštljiv javni pogovor", je povedal.