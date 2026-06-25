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Slovenija

Pirc Musarjeva o žvižgih: Jaz v tem ne vidim težav

Ljubljana, 25. 06. 2026 07.33 pred 28 minutami 6 min branja 153

Avtor:
K.H. STA
Državna proslava ob dnevu samostojnosti

Pirc Musar je po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. V svojem govoru je sicer spomnila, da je Slovenija največ dosegla, ko smo stopili skupaj, a je ocenila, da je danes povezanost znova na preizkušnji. Recept za razvoj vidi v "premaganju uroka zgodovine".

"Prav je, da slišimo različna mnenja in danes smo slišali različna mnenja. Jaz v tem ne vidim nobenih težav," je predsednica republike Nataša Pirc Musar po proslavi pred dnevom državnosti komentirala žvižge, ki so se iz občinstva zaslišali ob njenem govoru. Kot pravi, je ti niso prizadeli in jih je pričakovala. Njen govor je bil namreč v delu, ko je predsednica spregovorila o bojih za vpliv na medije in poskusih utišanja novinarskih razkritij o korupciji, tujem vmešavanju v volitve in drugih aferah, večkrat prekinjen z žvižgi iz občinstva.

Vzklikov in žvižgov je bil med svojim slavnostnim govorom deležen tudi premier Janez Janša.

Odzivi na žvižge iz občinstva

Da je prav, da se slišijo različna mnenja, so v oceni dogajanja na proslavi dejali tudi predstavniki strank vladne koalicije.

"Tudi predsednica je v govoru poudarila, da moramo dopustiti kritičnost civilne družbe, mislim, da je bila civilna družba danes jasna in je izražala svoje stališče," je menil poslanec SDS Andrej Poglajen. Ocenil je, da se je tudi danes pokazalo, da je raznolikost temelj demokratične družbe. Po njegovem mnenju pa moramo skrbeti, da razlike ne omejujejo potenciala in razvoja.

Minister za zdravje Tadej Ostrc (Demokrati) meni, da je bila proslava vključujoč dogodek ter da so različna mnenja in pogledi temelj sodobne demokratične družbe. "Ko je treba stopiti skupaj, pa Slovenci to znamo," je sklenil.

Predsednik DS in stranke Fokus Marko Lotrič pa je pristavil, da so politiki tukaj zato, da slišijo, kar imajo ljudje za povedati. "Oba predsednika sta povedala svoje mnenje, jaz njuno mnenje spoštujem in obema govoroma sem zaploskal," je dejal.

Bolj kritična je bila sokoordinatorica stranke Levica in nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko, ki je menila, da so očitno nekateri na proslavo prišli navijat, ne pa slavit rojstnega dneva države. "Gotovo je neprimerno, da se na ta način izžvižga predsednico države, kajti njen govor absolutno ni bil nič drugega kot predsedniški državniški govor, spodoben in vključujoč, kot je temu tudi primerno. Upam, da česa takega ne bomo več videli na naših proslavah," je dejala.

Predsednica SLS Tina Bregant pa je dileme glede proslave, ki so se nanašale na število govornikov in na praporščake, pospremila z besedami, da lahko v prazničnih trenutkih na površje pridejo tudi stare zamere, "ampak na koncu vsi skupaj zapojemo tistemu, ki slavi". "In danes slavi naša Slovenija," je pristavila.

Predsednica v govoru opozorila: Pogosto prevlada politična pripadnost

Predsednica republike je v nagovoru zbranim na osrednji državni proslavi ob 35-letnici samostojne države na Trgu republike v Ljubljani med drugim opozorila, da izgradnja skupnosti še ni končana. "Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi," je vzdušje v državi opisala Pirc Musarjeva.

Ob tem je posvarila, da so revanšizem, nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij postali sprejemljivi, vsakokratno menjavo oblasti pa spremlja strah v državnih podsistemih. "Strah zato, ker strokovna in osebna kompetentnost nista ključni merili za zasedbo številnih, zlasti, a ne samo vodilnih delovnih mest. Prepogosto prevlada politična pripadnost. Kakor da bi prvega vratarja nogometne reprezentance zamenjali s tretjim samo zato, ker ta z veseljem prikimava novemu selektorju in tako pridobiva njegovo naklonjenost," je ponazorila.

A takšno delovanje je za narod pogubno, kot tudi, če se ni sposoben soočiti z zgodovinskimi travmami in jih preseči, je poudarila Pirc Musar. Pri tem je znova pozvala k spravi in dostojanstvenemu pokopu žrtev. Kot je ocenila, je prav letošnje leto primeren trenutek, da se "v zgodovinske knjige vpišemo kot narod, ki je opravil temeljni preizkus zrelosti". To breme namreč po njenih besedah otežuje tudi pot v prihodnost, prav tako nejasna vizija razvoja. Najpomembnejšo nalogo odločevalcev tako vidi povezati skupnost tako, da se lahko vsak poistoveti z razvojno vizijo in zaščiti dostojanstvo vsakogar.

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Ob tem se je predsednica po že prvih videnih potezah nove oblasti v večjem delu govora sprehodila čez šest področij, ki jih vidi kot ključna. Med drugim je izpostavila pomen sistema zavor in ravnovesij, ki je "temelj in bistvo slovenske ustave" in mora preprečevati samovoljo, arbitrarnost, koncentracijo ali zlorabo politične moči. Pri tem je poudarila, da v ta sistem sodijo tudi neodvisne nadzorne ustanove. "Podrejanje katerega koli neodvisnega nadzornega organa eni veji oblasti, še posebej izvršilni, je nevarno. Zelo nevarno," je poudarila.

Med ključnimi področji je nadalje izpostavila tesno povezanost gospodarstva in socialne države in posvarila pred demoniziranjem davkov. Kot je dejala Pirc Musarjeva, je namreč zniževanje davkov všečna politična poteza, a za razvoj skupnosti ne pomaga, če je davčna politika zavajajoča in neiskrena. Vlada mora pri snovanju vizije razvoja iskreno in javno povedati, kako bo plačan razvoj socialne države, je pozvala.

Začetek zgodbe o uspešnem razvoju pa Pirc Musarjeva vidi v kakovostnem javnem šolstvu. "Da lahko izobraževalni sistem prispeva k razvoju naše skupnosti, mora temeljiti na vrednotah, zapisanih v naši ustavi. To je torej tista 'ideologija', ki jo v šolah potrebujemo in ki jo zahteva razvojna logika," je poudarila.

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Posebno pozornost je predsednica v govoru namenila tudi kakovostnim javnim medijem, še zlasti v obdobju dezinformacij, in posvarila pred njihovim podrejanjem. Slednje je namreč po besedah Pirc Musarjeve pot v enoumje.

V delu, ko je predsednica spregovorila o bojih za vpliv na medije in poskusih utišanja novinarskih razkritij o korupciji, tujem vmešavanju v volitve in drugih aferah, je bil njen govor večkrat prekinjen z žvižgi iz občinstva.

"Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij, spominjajo na obujanje starih metod vpliva in nadzora, ki jim je samostojna Slovenija pred 35 leti odločno rekla ne," je dodala predsednica.

Poudarila je tudi obrambno sposobnost države, pri čemer najmočnejše orožje vidi v ljubezni do domovine, saj je "najtežje premagati nacijo, ki se bojuje za lastno preživetje".

Pirc Musarjeva pa je ob obletnici osamosvojitve ocenila še, da je Slovenija v tem času postala spoštovana država. "Obsojamo krivice, ne glede na to, kje se dogajajo ali kdo zločine izvaja. Ni nas strah govoriti o genocidu in o zločinih proti človeštvu kadar koli, kjer koli in pred komer koli," je poudarila. Obenem je kot neodgovorno ocenila, da bi bili tiho. "Ne bomo tiho," je zagotovila.

Recept za razvoj in povezanost tako vidi v tem, da "dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej". "Cilj razvojne politike torej mora biti, da branimo doseženo, ga ohranimo in presežemo. Vsi, kot skupnost. Raznolika v svobodi, povezana v državnosti," je sklenila in državljanom čestitala ob jubileju domovine.

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Državne proslave na predvečer dneva državnosti, s katerim letos obeležujemo 35. obletnico sprejema ključnih osamosvojitvenih dokumentov, so se sicer udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha, med drugim predsednik DZ Zoran Stevanović in predsednik DS Marko Lotrič. Prav tako so se proslave udeležili predstavniki vseh parlamentarnih strank, predstavniki različnih državnih institucij, diplomacije ter drugih sfer političnega in družbenega življenja.

Prisotni so bili tudi praporščaki vojske, policije in različnih veteranskih organizacij, prizorišče so preleteli tudi letala in helikopterji.

pirc musarjeva predsednica državna proslava

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KOMENTARJI153

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arlo
25. 06. 2026 09.12
Gospa je neizmerno premožna, kot tudi v konfliktu z zakonodajo. Nihče se niti ne sprdne. Sama pa govori o "poskusih utišanja novinarskih razkritij o korupciji". Razumete njeno dvoličnost in pasivno agresivnost?
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+1
2 1
JP2022
25. 06. 2026 09.12
.. da je Slo največ doswegla, ko je stopila skupaj? A tako kot je stopila skupaj pod Golobom? A to je Golobu razlagala?
Odgovori
+1
2 1
tron3
25. 06. 2026 09.11
Sedaj bodo odločitve Vlade in parlamenta, objavljali v vaških časopisih kot so Veseli dolenjec, Večno žejni Štajerc itd, ker ni več Uradnega Lista in s tem kršili najvišji pravni akt države Slovenije, ki se imenuje Ustava Republike Slovenije!!!!
Odgovori
+4
4 0
nemski_ovcar
25. 06. 2026 09.09
A do potresa v komunisticni Venezueli pa še niste prišli?
Odgovori
-1
0 1
kakorkoliže
25. 06. 2026 09.07
V politiki in parlamentu pa med drugim obsojenci, lopovi in tisti, ki pišejo zakone najprej samim sebi.
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+3
3 0
txoxnxy
25. 06. 2026 09.07
Ma druga kot žvižge si ne zasluži na nobenem koraku . Vsi so ji več kot pa lasten narod ki ji je omogočil da ima to kar ima .
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+1
4 3
?iro123
25. 06. 2026 09.07
Še z JAJCI bi jo mogl zbombardirat.
Odgovori
-3
0 3
Davao
25. 06. 2026 09.07
Mnogi izmed nas smo sodelivali v takratni TO za obrambo novonastale drzave Slovenije in kasneje tudi varovali pomembne objekte,postali veterani vojne za Slovenijo ampak nihče me ni povabil na proslavo kot veterana osamosvojitve.Uspeh Slivenije je v tem,da je razprodal tujcem vse tisto dobro kar bi nas gnalo naprej proti ostalim najbolj razvitim državam,ampak naši voditelji so to vse zavozili in zato nas prehitevajo še tisti,ki so 30 let nazaj imeli bdp dvakrat nižji od nas.Je to zgodba o uspehu mlade Sloveniji.POLEG TEGA JE ČAS ,DA ZAMENJAMO ZASTAVO,DA NE BOMO IZGLEDALI KOT RUSI IN SLOVAKI IN TO Z REFERENDUMOM.BARVE LAHKO RAZPOREDIMO DRUGAČE,da bo Slovenija prepoznavna tudi po njej,ne pa da nas enačijo s Slovaško in Rusijo.
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+0
1 1
Krog
25. 06. 2026 09.06
Ob 35-letnici samostojne Slovenije bi bilo lepo slišati ne le razmislek o preteklosti, temveč tudi zavezo k delu za blagor države in ljudi. Osamosvojitev je bila začetek odgovornosti za prihodnost. Ni bilo lahko in tudi v prihodnje ne bo vedno lahko, a le s sodelovanjem in spoštovanjem različnosti je mogoče premagovati izzive. Naj bo dan državnosti opomnik, da so interesi Slovenije in njenih ljudi vedno nad interesi politike, strank in delitev.
Odgovori
+4
4 0
Odisej25
25. 06. 2026 09.05
Janša naklada o enotnosti ipd., po drugi strani pa kaže svoj pravi obraz. Je to, kar je o njem že davno povedal Dr Dimitrij Rupel, Rekel je: : "Janša je demagog. V politiki je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev, ampak služabnike. Janšev načrt je spraviti slovenske oblasti v težave, pa naj stane, kar hoče. Njegov bistveni cilj je v Sloveniji povzročiti čim več zmešnjav in sporov." Hvalica je izjavil: ''Janša ni demokrat.'' Janša je že od rane mladosti velik politični oportunist. Menjaval je svetovne nazore in stranke samo zato, da se dokopa oblasti. Vsi vemo, da je bil goreč komunist, socialist, nato se je povezal s domobranci in na koncu je postal goreč katolik. Vse to skupaj je Janšo naredilo komunajzarja in nazor janšizem. Na RTV bil intervju s svetovno znanim in priznanim profesorjem Profesor dr. Dolar je izjavil: ''Janša že 30 let deli klofute na vse strani in danes pravi, da si želi več sodelovanja. Drugače povedano, želi si, da bi ga tisti, ki jih klofuta spoštovali.'' Janša je od zmeraj dvoličnež, hinavec, oportunist in nič več. Kaj je to etika in morala nima pojma. In prav zaradi te njegove sprevrženosti, ga je zdaj panično strah in napada vse po celem planetu. Torej je še strahopetec.
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+3
7 4
kakorkoliže
25. 06. 2026 09.09
Enotnost v čem? Enostnost v korupciji, ki s tem postaja poponoma legalna.
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+1
1 0
audirs
25. 06. 2026 09.13
Vse res, ampak žalostno je da leva stran misli da lahko delajo kar hočejo in če bi obstajal brez stricev iz ozadja nekdo ki bo normalno in pošteno vodil našo državo, potem tudi JJ ne bi bilo že 20 let v politiki več! Tako da ista banda vsi!
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0 0
štajerski janezek
25. 06. 2026 09.05
Smesni ste levaki. Vlada se nic ni naredla sploh komaj so zaceli pa je ze vse narobe. In pol vi govorite o deljenju? Lahko pocakate da vidite kaj bo vlada naredila in potem obsojate? Ce bo Jansa zasral ga je treba odstranit se strinjam... ampak za enkrat se ni nic naredil... mijic vas boli in delate scene ze 3 tedna. Vasa krlajica je 1000x vec odnesla pa ste pometli pod preprogo... od kraljice princ je mel racune po Romuniji pa so mu vkradli identiteto...
Odgovori
+2
4 2
štajerski janezek
25. 06. 2026 09.05
Ampak to vas ne moti ce je na pravi strani..
Odgovori
-1
0 1
Odisej25
25. 06. 2026 09.10
Ko začneš z levaki, se vidi takoj, da si zvest sledilec SDS sekte. Janša je v svoji preteklosti že mnogokrat dokazal, da deli Slovence. In zdaj ne bo nič drugače. Volk dlako menja, nravi pa ne.
Odgovori
+1
1 0
iziizi
25. 06. 2026 09.03
Dan drzavnosti v drzavi kjer tujci albanci in vsi ostali imajo večje pravice kot domorodci
Odgovori
+6
7 1
ap100
25. 06. 2026 09.06
ja res je grozno in upam da bo nova vlada slovencev ob pomoči srbske manjšine to uspela urediti
Odgovori
+2
2 0
Skunk Works
25. 06. 2026 09.03
BOG ŽIVI SLOVENIJO!!!!!
Odgovori
+0
3 3
Samsvojmojsterjaz
25. 06. 2026 09.02
Lepo so jo pozdravili
Odgovori
+1
3 2
Uporabnik1921539
25. 06. 2026 09.02
danes Slovenija praznuje 35. rojstni dan.Rad imam svojo domovino,slovenski jezik,naso kulturo in vero.Vedno bom spostoval vse,ki delijo te vrednote in se zelijo vkljuciti v druzbene in delovne tokove v moji domovini.
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+5
6 1
čokolino23
25. 06. 2026 09.01
ZAKAJ LAŽETE SAMO 12 LET SMO BILI SAMOSTOJNI !!
Odgovori
+1
3 2
razumi če lahko
25. 06. 2026 09.00
Žvižgi so bili več kot upravičeni na eni strani govori o povezanosti po drugi strani pa deli po vrh vsega pa so potem krivi drugi !
Odgovori
+5
9 4
Slovenska pomlad
25. 06. 2026 08.59
Smrt primitivnimu janšizmu.
Odgovori
+0
9 9
Capri
25. 06. 2026 08.59
se bolj ne bi mogel strinjati
Odgovori
-3
5 8
JP2022
25. 06. 2026 09.13
a prav smrt? 30% naroda ...
Odgovori
0 0
kakorkoliže
25. 06. 2026 08.58
Žvižgi so bili namenjeni vsem zbranim politikantom. Iz te države ste naredili mafijsko združbo, kjer lahko krade vsak, ki je pri koritu.
Odgovori
+9
11 2
lambert
25. 06. 2026 08.57
No, ni bilo videti NPM ... ni bilo prijetno.
Odgovori
+2
2 0
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