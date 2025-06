Pirc Musarjeva ob sprejemu Mater Srebrenice napovedala udeležbo na slovesnosti v Potočarih

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v predsedniški palači gostila predsednico Gibanja Mater enklav Srebrenice in Žepa Muniro Subašić, podpredsednico Kado Hotić in Ajšo Hafizović Hadžimešić ter predsednika Združenja žrtev in prič genocida Murata Tahirovića. Z njimi se je v ponedeljek srečala že zunanja ministrica Tanja Fajon, danes pa tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Pirc Musar je ob tej priložnosti Matere Srebrenice označila za simbol vztrajnega boja za resnico, pravico in ohranitev spomina na najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni, ko so pripadniki vojske Republike Srbske ubili več kot 8000 Bošnjakov.

Kot je poudarila, sporočila Mater Srebrenice presegajo osebno žalovanje in predstavljajo poziv k človečnosti, sočutju in odgovornosti. "Vaše sporočilo je še toliko bolj pomembno v času morije, ki pred našimi očmi poteka v Gazi," je dodala predsednica republike, ki je izraelska ravnanja v tej palestinski enklavi nedavno označila kot genocid.

Pirc Musar je danes napovedala, da se bo 11. julija v Potočarih v BiH udeležila osrednje spominske slovesnosti ob 30. obletnici genocida.

"Iz tega neizmernega trpljenja smo vsi dolžni izluščiti lekcijo, da mir, strpnost in spoštovanje dostojanstva vsakega človeka niso samoumevni, temveč jih je treba vsak dan zavestno graditi in varovati. Spomin na Srebrenico ni samo žalovanje, temveč naša obveza," je poudarila predsednica.

Predsednica DZ Klakočar Zupančič je ob sprejemu gostij in gosta izrazila priznanje in spoštovanje Materam Srebrenice. "Vaša vztrajnost je pripomogla k temu, da genocid v Srebrenici ni padel v pozabo, temveč ostaja živ opomnik pred nevarnostmi sovraštva in ignorance," je dejala. Tudi sama je menila, da je njihovo delo še toliko bolj pomembno v luči vojne v Gazi.

Gibanje Matere Srebrenice je leta 2002 ustanovila Hatidža Mehmedović, ki je v genocidu izgubila moža in dva sina. Od njene smrti leta 2018 njeno delo nadaljujejo ostale članice, katerih bližnji so umrli v genocidu.