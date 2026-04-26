Slovenija

Pirc Musarjeva odgovarja na očitke o imenovanju mandatarja

Ljubljana, 26. 04. 2026 18.08 pred 44 minutami 2 min branja 15

Avtor:
L.M.
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar poudarja, da je bila njena odločitev v postopku predlaganja kandidata za mandatarja pravno utemeljena in skladna s preteklo prakso, kljub drugačnim interpretacijam v javnosti.

V odzivu na včerajšnje komentarje je predsednica Nataša Pirc Musar v objavi na družbenem omrežju X pojasnila, da je bil vsak njen korak v postopku skrbno premišljen in usklajen z ustavnimi pravniki. Kot je zapisala, so preučili več možnih scenarijev, pri čemer odločitev, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, ni nova niti neobičajna.

"Zato bi bilo prav, da se vsi, ki tako odločitev komentirajo, najprej seznanijo s preteklo prakso v takih postopkih," je dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predsednica je spomnila, da se je podobna situacija zgodila že leta 2018, ko takratni predsednik Borut Pahor prav tako v prvem krogu ni predlagal kandidata za mandatarja. Ob tem je objavila tudi njegov dopis Državnemu zboru, ki to potrjuje. Zato zavrača trditve, da gre v aktualnem primeru za presedan.

Pod objavo ji je veliko ljudi v komentarjih očitalo, da je takrat leta 2018 Pahor takratnemu relativnemu zmagovalcu Janezu Janši najprej vsaj ponudil mandatarstvo, ki ga je ta zavrnil. Pirc Musarjeva je na očitke odgovorila: "In jaz sem ponudila Golobu. Pa ni sprejel."

Preberi še Predsednica ne bo predlagala bodočega mandatarja

Kot smo poročali, se je predsednica odločila, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja, ker v DZ ni jasne večine, kandidata za manjšinsko vlado pa ne želi podpreti. Kot razlog je navedla pomanjkanje zaupanja in neiskrenost v pogovorih s poslanskimi skupinami, kar po njenem mnenju ni dobra osnova za delovanje nove vlade.

Leve stranke odločitev večinoma podpirajo, desne pa je niso komentirale. V drugem krogu lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci, po neuspehu Gibanja Svoboda pa se pobuda za sestavo koalicije napoveduje SDS pod vodstvom Janeza Janše, vendar, kot je sam dejal, vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.

Nataša Pirc Musar mandatar državni zbor

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
26. 04. 2026 18.50
Castrum
26. 04. 2026 18.50
Same laži. V Pahorjevem posmu je jasno vidno, da je Pahor ponudil sestavo vlade tako Janši kot tudi Šarcu a je noben ni sprejel. Pusarjeva pa je do danes trdila, da ni ponudila še.nobenemu
Odgovori
+1
1 0
Noleani
26. 04. 2026 18.45
Čakaj ona je razglasila, da ne bo nikogar predlagala 14 dni pred iztekom roka. Tudi priblizno ni enako. Pahor je čakal do konca. Kako pa ve, da do 10.maja ne bo nihče prinesel 46 glasov? Je jasnovidna?
Odgovori
+1
2 1
Castrum
26. 04. 2026 18.44
Še ena laž predsednice- trdila je da bo ponudila sestavo vlade tistemu, ki ji bo prinesel 46 glasov. Danes pa predsednica pravi da je ponudila sestavo vlade Golobu, čeprav ni imel 46 glasov
Odgovori
+2
2 0
Polkavalčekrokenrol
26. 04. 2026 18.53
Golob je zmagal na volitvah zato mu je ponudila mandatarstvo,46 podpisov pa nihče zaenkrat nima,kaj ste neumni,bog se usmili
Odgovori
0 0
Netajkun
26. 04. 2026 18.44
Na Pahorja se izgovarja ? Pahor je takrat, v podobni situaciji, sporočil predsedniku DZ: do danes, ko se IZTEKA 30 DNEVNI ROK, nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev predsednika vlade. 30 dnevni rok, ne pa kar predčasno, po 14 dneh. Ker predpisani roki imajo svoj namen (da se lahko dogovarja in tudi pravočasno dogovori) .
Odgovori
0 0
Nidani
26. 04. 2026 18.35
Mahnič je povedal vse...takim politikom in politiki, bi morala NPM reči jasen NE!
Odgovori
+1
4 3
Castrum
26. 04. 2026 18.29
Golob samo palamudi in stoka, ni pa svojim volivcem povedal, da je zavrnil ponudbo za sestavo vlade. To je prevara
Odgovori
+0
6 6
Castrum
26. 04. 2026 18.24
Do sedaj še ni bilo povedano, da je Golob zavrnil sestavo vlade!!!
Odgovori
-4
4 8
SDS_je_poden
26. 04. 2026 18.26
To ni res!
Odgovori
+1
5 4
Castrum
26. 04. 2026 18.27
No, pa povej kdaj je bilo to povedano
Odgovori
-1
3 4
SDS_je_poden
26. 04. 2026 18.41
Takoj, ko so ga Demokrati drugič zavrnili in tik pred obiskom pri predsednici.
Odgovori
+0
2 2
Castrum
26. 04. 2026 18.43
Ne, to je laž. Nikoli ni bilo povedano da mu je predsednica ponudila sestavo vlade. Vedno je bilo rečemo, da ni še nobenemu ponudila
Odgovori
-1
0 1
Castrum
26. 04. 2026 18.23
Torej sedaj je PRVIČ jasno povedano - Golob je zavrnil sestavljanje vlade. Ste slišali?
Odgovori
-3
4 7
SDS_je_poden
26. 04. 2026 18.25
A je to kaj novega? Računal je na Demokrate, ker so med kampanjo lagali, da iščejo široko povezovanje, niso pa povedali, da se želijo na široko povezat z Jufko.
Odgovori
+0
6 6
SDS_je_poden
26. 04. 2026 18.19
Neki vam ne gre, desnuharija.
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
