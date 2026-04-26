Pirc Musarjeva odgovarja na očitke o imenovanju mandatarja

V odzivu na včerajšnje komentarje je predsednica Nataša Pirc Musar v objavi na družbenem omrežju X pojasnila, da je bil vsak njen korak v postopku skrbno premišljen in usklajen z ustavnimi pravniki. Kot je zapisala, so preučili več možnih scenarijev, pri čemer odločitev, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, ni nova niti neobičajna.
"Zato bi bilo prav, da se vsi, ki tako odločitev komentirajo, najprej seznanijo s preteklo prakso v takih postopkih," je dodala.
Predsednica je spomnila, da se je podobna situacija zgodila že leta 2018, ko takratni predsednik Borut Pahor prav tako v prvem krogu ni predlagal kandidata za mandatarja. Ob tem je objavila tudi njegov dopis Državnemu zboru, ki to potrjuje. Zato zavrača trditve, da gre v aktualnem primeru za presedan.
Pod objavo ji je veliko ljudi v komentarjih očitalo, da je takrat leta 2018 Pahor takratnemu relativnemu zmagovalcu Janezu Janši najprej vsaj ponudil mandatarstvo, ki ga je ta zavrnil. Pirc Musarjeva je na očitke odgovorila: "In jaz sem ponudila Golobu. Pa ni sprejel."
Kot smo poročali, se je predsednica odločila, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja, ker v DZ ni jasne večine, kandidata za manjšinsko vlado pa ne želi podpreti. Kot razlog je navedla pomanjkanje zaupanja in neiskrenost v pogovorih s poslanskimi skupinami, kar po njenem mnenju ni dobra osnova za delovanje nove vlade.
Leve stranke odločitev večinoma podpirajo, desne pa je niso komentirale. V drugem krogu lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci, po neuspehu Gibanja Svoboda pa se pobuda za sestavo koalicije napoveduje SDS pod vodstvom Janeza Janše, vendar, kot je sam dejal, vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.
