Pirc Musarjeva odgovarja na očitke o imenovanju mandatarja

V odzivu na včerajšnje komentarje je predsednica Nataša Pirc Musar v objavi na družbenem omrežju X pojasnila, da je bil vsak njen korak v postopku skrbno premišljen in usklajen z ustavnimi pravniki. Kot je zapisala, so preučili več možnih scenarijev, pri čemer odločitev, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, ni nova niti neobičajna. "Zato bi bilo prav, da se vsi, ki tako odločitev komentirajo, najprej seznanijo s preteklo prakso v takih postopkih," je dodala.

Predsednica je spomnila, da se je podobna situacija zgodila že leta 2018, ko takratni predsednik Borut Pahor prav tako v prvem krogu ni predlagal kandidata za mandatarja. Ob tem je objavila tudi njegov dopis Državnemu zboru, ki to potrjuje. Zato zavrača trditve, da gre v aktualnem primeru za presedan. Pod objavo ji je veliko ljudi v komentarjih očitalo, da je takrat leta 2018 Pahor takratnemu relativnemu zmagovalcu Janezu Janši najprej vsaj ponudil mandatarstvo, ki ga je ta zavrnil. Pirc Musarjeva je na očitke odgovorila: "In jaz sem ponudila Golobu. Pa ni sprejel."