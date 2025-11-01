Pirc Musarjeva v Novem mestu prižgala svečko za Aleša

Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.
Predsednica Nataša Pirc Musar se bo v okviru današnjega obiska sestala z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem, predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom in predvidoma tudi s predstavnikom romske skupnosti v mestnem svetu Duškom Smajekom. Srečanju bo sledila izjava predsednice in predvidoma vseh treh sogovornikov.
- FOTO: Luka Kotnik
Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, pa je predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju. "Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja," so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.
Novo mesto je v minulih dneh že obiskala tudi vladna delegacija s premierjem Robertom Golobom na čelu, ki je na torkovi seji mestnega sveta napovedala zaostritve kazenske in socialne zakonodaje s Šutarjevim zakonom.