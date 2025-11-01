Pirc Musarjeva v Novem mestu prižgala svečko za Aleša

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala Novo mesto, kjer bo v luči nasilne smrti Novomeščana Aleša Šutarja opravila pogovore s predstavniki lokalnih oblasti, med drugim z županom Gregorjem Macedonijem in predvidoma tudi z romskim svetnikom Duškom Smajekom. V poklon umrlemu Alešu Šutarju in vsem žrtvam nasilja je pred lokalom LokalPatriot prižgala svečo.

Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Predsednica Nataša Pirc Musar se bo v okviru današnjega obiska sestala z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem, predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom in predvidoma tudi s predstavnikom romske skupnosti v mestnem svetu Duškom Smajekom. Srečanju bo sledila izjava predsednice in predvidoma vseh treh sogovornikov.

Pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil omenjeni napad, pa je predsednica prižgala svečo v poklon umrlemu Alešu Šutarju. "Prižig sveče simbolizira poklon in spomin na vse žrtve, ki so v Sloveniji izgubile življenje zaradi nasilja," so ob napovedi dogodka zapisali v predsedničinem uradu.

