Slovenija

Pirc Musarjeva odprla vrata predsedniške palače 300 ženskam

Ljubljana , 08. 03. 2026 12.14 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Obisk predsedniške palače

Ob mednarodnem dnevu žensk je Predsedniška palača na pobudo predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar odprla svoja vrata za obiskovalke. Ženske so si pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije ogledale delovne in protokolarne prostore predsednice republike.

Na posebni slovesnosti, ki je ob mednarodnem dnevu žensk na tak način potekala prvič, je predsednica pozdravila obiskovalke in jim čestitala ob prazniku. V nagovoru je poudarila simbolni pomen dogodka ter dejala, da v Predsedniški palači potekajo sicer dnevi odprtih vrat ob državnih praznikih, tokrat pa je kot prva predsednica Republike Slovenije v znak spoštovanja in hvaležnosti ženskam na široko odprla vrata palače samo njim.

Izpostavila je zgodovinsko pot žensk, ki so s pogumom in vztrajnostjo premikale meje mogočega, ter spomnila, da današnje generacije stojijo na ramenih svojih predhodnic. Opozorila je, da enakost med spoloma še vedno ni dosežena, zato so potrebni nadaljnji ukrepi na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, odpravljanja stereotipnih vlog ter zagotavljanja enakih možnosti v družbi. "Mednarodni dan žensk moramo v današnjih časih še vedno ali pa še bolj praznovati. Današnji dan je priložnost, da se poklonimo ne le vsem ženskam ter njihovi vztrajnosti in neprecenljivemu prispevku k družbi, temveč tudi moškim, ki ženske pri tem podpirajo," je poudarila predsednica. Ob tem je dodala, da mora imeti vsak človek dostojanstvo in vsak glas moč, če želimo, da se ta družba razvija v svoji odličnosti.

Posebej je izpostavila pomen vključevanja in sodelovanja: "Ne le ob 8. marcu, prav vsak dan se moramo zavedati, da družba brez spoštljivega dialoga, vključevanja vseh in sodelovanja ne more biti uspešna. Na tej poti nas čaka še veliko dela." Dodala je, da moramo vzgajati generacije, ki bodo samoumevno razumele, da talent nima spola ter da je okolje brez diskriminacije temelj uspešnosti in napredka.

Nagovor je sklenila z besedami: "Ženske ne želimo posebnih privilegijev. Želimo in zahtevamo le enake možnosti."

Predsedniško palačo je ob tej priložnosti obiskalo okoli 300 žensk.

nataša pirc musar dan žena

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
08. 03. 2026 13.17
Nedelja je, domov kuhat goveja župa se ne bo sama skuhala.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
08. 03. 2026 13.15
Saj jih zadnjič in nikoli več- vladavina prava- piranski zaliv arbitraža!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
