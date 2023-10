Še en odstop v podporo Sari Štiglic, na njeni strani tudi Golob

Predsednica države Nataša Pirc Musar se je po tem, ko je iz Mladinskega posvetovalnega odbora izključila Saro Štiglic, soočila s številnimi kritikami. Odzval se je celo predsednik vlade Robert Golob, ki je zapisal, da je "postaviti se za temeljne svoboščine dejanje poguma in odraz razumevanja demokratičnih vrednot". V bran sta ji stopila še dva člana štiričlanskega odbora in odstopila. Pirc Musarjeva pa medtem meni, da je plaz kritik na njeno odločitev prekomeren. Citirala je angleško pisateljico Evelyn Beatrice Hall: "Ne strinjam se s tem, kar govoriš, ampak bom do smrti branila tvojo pravico, da to poveš."

Kot smo poročali, je Sara Štiglic, članica Mladinskega posvetovalnega odbora pri predsednici države Nataši Pirc Musar, na Pohodu za življenje, ki je potekal v središču Ljubljane, odstranila postavljene zastavice organizatorjev in s tem sprožila številne odzive podpore in nasprotovanja. Iz kabineta predsednice so po dogodku sporočili, da so Štigličevo razrešili in kot razlog navedli "neprimerno komunikacijo" članice. Pirc Musarjeva je v izjavi dejala, da je odločitev sprejela zgolj zaradi načina, "kako je članica posegla v komunikacijo drugega", in da sama podpira pravico do splava. Štigličeva pa pravi, da argument razume, a se z njim ne strinja.

icon-expand Sara Štiglic FOTO: osebni arhiv

In ni bila edina, ki je negativno presenečena na odzivom predsednice. Njena odločitev je namreč naletela na številne kritike. Odzval se je celo predsednik vlade dr. Robert Golob, ki je zapisal: "Postaviti se za temeljne svoboščine, kot je odločanje o rojstvih svojih otrok, je dejanje poguma in odraz razumevanja demokratičnih vrednot v naši družbi. Mladi imajo svoje načine izražanja stališč in prav je, da jih pri tem podpremo." V podporo Štigličevi sta sicer iz štiričlanske skupine odstopila še dva člana. Tudi sociologinja Marjeta Mencin je od predsednice pričakovala podporo aktivistki, "ki jo je prav zaradi njene državljanske drže povabila v svojo posvetovalno skupino". Po njenem mnenju izključitev Štigličeve iz skupine sporoča tudi, da predsednica v svoji skupini ne želi mladih, ki javno branijo ustavno zajamčene pravice takrat, kadar gre za družbeno konfliktne teme.

Pirc Musarjeva: "Svoboda izražanja ne pozna 'naših' in 'njihovih'" Pirc Musarjeva danes na družbeno omrežje X zapisala, da je plaz kritik na njeno odločitev prekomeren. Citirala je angleško pisateljico Evelyn Beatrice Hall: "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it", kar bi prevedli v: "Ne strinjam se s tem kar govoriš, ampak do smrti bom branila tvojo pravico, da to poveš."

icon-expand Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo