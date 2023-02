Zelo zanimiv konec tedna ima za sabo slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Od nedelje naprej ni več samo najvišja predstavnica Slovenije in vrhovna poveljnica Slovenske vojske, ampak tudi državna prvakinja v bowlingu. To, da je državni voditelj hkrati tudi športni šampion, je prava redkost, a pri nas ni zares presenečenje. Nataša Pirc Musar že 15 let velja za žensko, pred katero ni varen noben kegelj.