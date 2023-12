Pirc Musarjeva podelila prvo priznanje za delo na področju človekovih pravic

Kot so utemeljili, je Bervar Sternadova izkušena pravnica ter že skoraj dve desetletji prepoznavna zagovornica demokratičnih vrednot in spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji. "Njeno dosedanjo poklicno pot zaznamuje popolna predanost poslanstvu, s katerim ljudi in ustanove spodbuja k sooblikovanju družbe, v kateri so človekove pravice prepoznane, zagotovljene, spoštovane in neodtujljive," so sporočili.

Priznanje predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar za delo na področju varstva, zagotavljanja in uveljavljanja človekovih pravic ter prispevek h krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic v letu 2023 je prejela Katarina Bervar Sternad s Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC).

Začetki njenega delovanja segajo na področje brezplačne pravne pomoči, ki jo je prek svetovanj in zastopanj v okviru PIC nudila osebam s posebnimi potrebami, ranljivim posameznikom in skupinam. Njeno delo temelji na neposrednem stiku s posameznicami in posamezniki iz ranljivih skupin, s socialno ogroženimi družinami ter z drugimi žrtvami diskriminacije in kršitev človekovih pravic. "Med drugim je sodelovala pri pripravi predloga in dopolnitev Zakona o varstvu pred diskriminacijo, brez katerega danes ne bi imeli neodvisne institucije Zagovornik načela enakosti," so dodali.

PIC je član evropskih mrež European Council on Refugees and Exiles (ECRE) in Eurochild, Justice & Environment ter European Environmental Bureau, na treh področjih pa ima podeljen status organizacije, ki deluje v javnem interesu.

Izpostavili so še, da je Bervar Sternadova ena najvidnejših bork na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in v družini. "Je pobudnica in članica Mreže za otrokove pravice, PIC pa je pod njenim vodstvom s svojim delovanjem in zagovorništvom pomembno prispeval k ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji o pravicah otroka. Njene izkušnje in delo so ključni, da se je leta 2021 oblikovala Pravna mreža za varstvo demokracije, ki se odziva in prispeva k ubranitvi načel pravne države in demokratične delitve oblasti v Sloveniji."

PIC pa da je ob njenem vodenju postal ena najpomembnejših organizacij na področju človekovih pravic v Sloveniji, ugled pa ima tudi v tujini. Je tufi pomemben člen priprave dokumentacije in poročanja civilne družbe Komisiji Evropske unije o stanju vladavine prava ter spoštovanju človekovih pravic tako po konvencijah Združenih narodov kot tudi Sveta Evrope.

"Katarina Bervar Strnad ga teče skozi številne vlade, različne odločevalce, prek ovir in padcev, a vselej odločno in z jasnim ciljem: da bi bili družba, ki dosledno spoštuje človekove pravice, kjer si vsi, še posebej pa ustanove, prizadevamo za njihovo varovanje in spoštovanje s posebnim tenkočutjem do pravic tistih, katerih glas v družbi je manj ali celo neslišan," so še dejali v obrazložitvi.