Pirc Musarjeva poleti udeležena v še eni prometni nesreči

Nesreča v predoru Kastelec FOTO: 24UR

Prva, doslej javnosti nepoznana nesreča predsednice države, se je zgodila 11. junija med vožnjo na službene obveznosti na Primorsko. "Šlo je za blažji nalet dveh službenih vozil Policije, drugih udeležencev ni bilo. V prvem vozilu je bila predsednica sama, prisotna sta bila še dva varnostnika (voznik in sovoznik na sovoznikovem sedežu), v drugem vozilu pa prav tako dva varnostnika," so iz urada predsednice potrdili za portal Info360. V nesreči ni bil nihče poškodovan, vozili in voznika pa so s potjo lahko nadaljevali. O nesreči je bila obveščena tudi Policija, a prekrškovnega postopka ni bilo, še poroča portal.

Druga nesreča konec julija v predoru Kastelec

Javnost je doslej vedela za nesrečo predsednice v predoru Kastelec konec julija. Pirc Musarjeva je takrat utrpela zlom ključnice. Sprva imena sopotnic niso bila znana, kmalu pa je postalo jasno, da sta bili ob njej dve prijateljici, med drugim Viktorija Krivolucka, ki je bila huje poškodovana. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj so se začela odpirati vprašanja o varnostnih tveganjih. Rusinja je s predsedničino družino tako zasebno kot poslovno sicer povezana že več kot dve desetletji.

Mesec dni od nesreče smo razkrili posnetke varnostnih kamer iz predora.