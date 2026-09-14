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Slovenija

Pirc Musarjeva poleti udeležena v še eni prometni nesreči

Ljubljana, 14. 09. 2026 10.20 pred 1 uro 2 min branja 65

Avtor:
N.L.
Prometna nesreča Nataše Pirc Musar

Predsednica države Nataša Pirc Musar je bila to poletje udeležena v kar dveh prometnih nesrečah. Poleg nesreče konec julija v predoru Kastelec je bila nekaj tednov pred tem udeležena v prometni nesreči dveh službenih vozil Policije na poti na Primorsko.

Nesreča v predoru Kastelec
Nesreča v predoru Kastelec
FOTO: 24UR

Prva, doslej javnosti nepoznana nesreča predsednice države, se je zgodila 11. junija med vožnjo na službene obveznosti na Primorsko. "Šlo je za blažji nalet dveh službenih vozil Policije, drugih udeležencev ni bilo. V prvem vozilu je bila predsednica sama, prisotna sta bila še dva varnostnika (voznik in sovoznik na sovoznikovem sedežu), v drugem vozilu pa prav tako dva varnostnika," so iz urada predsednice potrdili za portal Info360.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, vozili in voznika pa so s potjo lahko nadaljevali. O nesreči je bila obveščena tudi Policija, a prekrškovnega postopka ni bilo, še poroča portal.

Druga nesreča konec julija v predoru Kastelec

Javnost je doslej vedela za nesrečo predsednice v predoru Kastelec konec julija.

Pirc Musarjeva je takrat utrpela zlom ključnice. Sprva imena sopotnic niso bila znana, kmalu pa je postalo jasno, da sta bili ob njej dve prijateljici, med drugim Viktorija Krivolucka, ki je bila huje poškodovana. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj so se začela odpirati vprašanja o varnostnih tveganjih. Rusinja je s predsedničino družino tako zasebno kot poslovno sicer povezana že več kot dve desetletji.

Preberi še Kdo je Rusinja, ki je bila med nesrečo v vozilu z Natašo Pirc Musar?

Mesec dni od nesreče smo razkrili posnetke varnostnih kamer iz predora.

Preberi še Mesec dni po nesreči Pirc Musarjeve: Posnetki kamer razkrivajo, kaj se je zgodilo

Na posnetku so državna vozila, eno od njih z vključenimi modrimi lučmi. Le nekaj trenutkov za njimi z večjo hitrostjo pripelje svetel kombi, v katerem so bile predsednica države Nataša Pirc Musar in dve njeni prijateljici. Kombi nato silovito trči v dve od treh vozil.

Po trku tako kombi kot eno od osebnih vozil odbije v steno predora, kombi pa ob njej tudi obstane. V nadaljevanju posnetka se vidi, kako se za krajem nesreče začnejo ustavljati osebna vozila, kmalu pa prispejo policisti, več reševalnih vozil in Darsovo vozilo za označevanje ter zavarovanje kraja nesreče.

Omenjeni portal poroča še, da so se v uradu po oceni zavarovalnice odločili, da popravilo kombija iz ekonomskih razlogov ni več upravičeno, zato bodo vozilo prodali.

Nataša Pirc Musar prometna nesreča Kastelec predsednica države policija

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KOMENTARJI65

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lakala28
14. 09. 2026 11.20
A že vemo, keri žid je sedel za volanom vozila, ki je vse skupaj zakuhalo, in je bremzal, namesto da bi zapeljal na desni vozni pas?
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
14. 09. 2026 11.17
Takojšen odstop predsednice manjšine Slovencev, moja ziher ni
Odgovori
+0
1 1
brusilec
14. 09. 2026 11.15
ja ne moreš verjet... policjsti se zaleteli, a odgovarjala bo ona? pa kam ste prišli? a ste pozabil na vse vragolije Jelinčiča, pa cel kup županov.. ki so pijani nardil nesreče in potem nekaznovano odkorakal? to, da je prevažala kolegico, da so bile nepripasane, ok.. ni bilo prav.. amoak tole je pa sedaj pretiravanje
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+2
3 1
obožeobože
14. 09. 2026 11.15
Če je to naključje....težko verjamem!
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+2
4 2
Še89sekund
14. 09. 2026 11.13
Pa zakaj ji ne uredijo en predsedniški apartma čisto na obali ...stalno jo mora po pet ljudi in dve ali tri vozila prevažat dol na morski zrak ...veliko ceneje bi bilo da se kar preseli.
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+1
3 2
Gašper 94
14. 09. 2026 11.10
Hišica iz kart se ruši
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+1
4 3
mptour
14. 09. 2026 11.08
Pa kakšno policijo imamo to? A sploh zna kdo vozit. Tej ne varujejo, ampak ogrožajo.
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+5
7 2
paru
14. 09. 2026 11.05
Vozijo naj se po predpisih , kot vsi državljani....pa bo. Čez leto in pol se bo ga. predsednica morala navaditi na vožnjo normalnega državljana , brez privilegijev in varnostnikov...
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+5
7 2
Sil Ka 1
14. 09. 2026 11.14
Že prej se bo morala navaditi na red, ker je čes da odstopi. Prikrivanje, da je bil šofer opit in da je vozila varnostnica, da je vozila prijateljici in še morda kaj kar prikriva, je čas za odstop
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-1
1 2
The DownFall
14. 09. 2026 11.04
Stevanovići in Repići jo prevažajo. Čez nekaj let bo eden od teh "učencev" demokracije naš predsednik.
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-3
3 6
revolutionmustcome
14. 09. 2026 11.03
Tole pa je dokaz poskusa državnega udara. Da bi bil Stevko predsednik. Preiskovalni organi? A že vsi klečite pred jajom?
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+2
6 4
Morgoth
14. 09. 2026 11.07
Kere teorije zarote🤡🤡🤡 vzemi tableto😂😂😂
Odgovori
+3
5 2
pikapolonica10
14. 09. 2026 11.14
Na katerih drogah si?
Odgovori
-1
1 2
Morgoth
14. 09. 2026 11.02
Lahko imaš milijone, ampak se delaš da si levičar, pa te lavaki podpirajo ne glede na vse🤡🤡🤡
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+1
7 6
Orisei1
14. 09. 2026 11.01
Mislim, da je čas, da menja voznike. Ker to, da brezglavo divjajo, ker jim zakon to dooušča in se zabijajo vsak mesec ne vodi več nikamor. Prav tako bi bilo potrebno spremeniti zakon in omejiti kaj vse lahko te konvoji počnejo na cestah, ker so velika nevarnost za življenja ostakih udeležencev v prometu.
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+4
5 1
brusilec
14. 09. 2026 11.18
aha, misliš da so vedno isti vozniki? recimo da je njen avto vozil njen šofer, vedno.. drugi vozniki se pa ponavad menjavajo..
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0 0
?rni Ov?ar
14. 09. 2026 10.58
Predsednica je živa, zdrava,malo jo boli rama ,kar pa je v nedeljo v Lipici ni odvrnilo od množice ki si je želela stisni roko predsednici . Mimogrede, na proslavi priključitve Primorske k matični domovini ki je državni praznik ni bilo niti enega predstavnika vlade,parlamenta, nobenega z desnice. Mogoče so spet prekopavali kosti po breznih?
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-1
5 6
janimir
14. 09. 2026 11.02
Tako je. Domovino neskončno ljubi, vsaj do trenutka ko je potrebno plačati davke. Moralne horizontale. Eno govorimo, drugo mislimo in tretje delamo.
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+3
3 0
pikapolonica10
14. 09. 2026 11.15
Glavno da so bili vsi komunisti tam.
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0 0
kokicas
14. 09. 2026 10.58
Masla na glavi cel kup govori pa o načelnosti. Prid pred kanere pa povej svoje. Da se z lučkami vozijo iz dopusta na športno prireditev in čez predor 160kmh ni normalno in zdravo v glavi. Pol tempomat na 200kmh pa gas čez vse
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+7
9 2
jutri_pa_res
14. 09. 2026 10.58
Namesto, da bi jo varovali, s takim nesmiselnim divjanjem po AC spravljajo varovano osebo v smrtno nevarnost. Sreča je, da tokrat v tunelu niso zadeli v kako nišo, ker potem bi imeli enak primer kot princesa Diana, ki jo je prav tako pokončalo divjanje...
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+5
5 0
brusilec
14. 09. 2026 11.20
pri diani so divjali krepko v naselju.. za njimi divjali paparaziji..
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0 0
vicente
14. 09. 2026 10.56
torej varnostniki ne znajo vozit,z modernim avtom z vsemi senzorji se je skoraj nemogoče zaletet od zadaj
Odgovori
+6
6 0
14. 09. 2026 10.56
Če je samo Musarjeva, kam divjajo...
Odgovori
+0
1 1
Gutenberg
14. 09. 2026 10.56
Prva, zamolčana nesreča ... kar ŠTIRJE varnostniki?! Ali se res počuti tako ogroženo, ali se je fino počutiti pomemben, četudi nisi?
Odgovori
+3
4 1
YouRangMyLord
14. 09. 2026 10.55
Torej v mesecu in pol je Musarjeva razbila kar 6 vladnih vozil. Vse čestitke za te njene posebne dosežke. Mora bit pa res ponosna naese. Naj se začne sedaj vozit s svojim motorjem , ker državnemu proračunu je naredila že preveč škode iz tega naslova. Pa kaj počne ona v teh vozilih na cesti med vožnjo, da tako dekoncentrira varnostnike - voznike med vožnjo, da se en drugemu zabijajo v zadke vozil ?
Odgovori
+5
6 1
moscito
14. 09. 2026 11.13
Po vaše jih je ona razbila? Ona je kriva? Morali bi temeljito preiskati kaj je na stvari. Enkrat je lahko slučaj, drugič se pa že porajajo vprašanja.
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+1
1 0
Japanska buba
14. 09. 2026 10.50
Pa to ti je ulito non stop
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+2
2 0
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