Pirc Musarjeva ponosna na naše vojake: Varnost je temelj našega obstoja

Natašo Pirc Musar veseli, da sta vlada in državni zbor posodobila strateške in usmerjevalne podlage za dolgoročni razvoj obrambnega sistema ter krepitev odpornosti. "Varnost je področje, kjer moramo vedno razmišljati o predvidljivih in nepredvidljivih razmerah, ki jih prinašata negotova prihodnost in strahovito hiter razvoj sodobnih tehnologij, in biti na vse to pripravljeni," je ocenila.

V nagovoru v dvorani Tabor je spomnila, da praznujemo pomembne obletnice, ki so spomin na državotvorna in državniška dejanja iz naše zgodovine, saj praznujemo 20. obletnico vstopa v zvezo Nato in Evropsko unijo. "Državotvorno poslanstvo ima tudi Slovenska vojska," je poudarila. Po njenih besedah je vojska temelj državnosti, saj zagotavlja "mir, obrambo države in ljudi, nesebično pomoč sočloveku, sodelovanje s partnerji in zavezniki, tovarištvo, pogum, požrtvovalnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter varnost lastnega naroda."