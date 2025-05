Pirc Musarjeva: Ponosna sem, da sem zbrala pogum in spregovorila o genocidu

A imela je občutek, da je nastopil pravi čas in pravi kraj, da pove, kar čuti in kar Slovenija skozi diplomacijo govori že leto in pol, vse od napada Hamasa na izraelsko mladino. "Ko sem začela govoriti o Palestini in Gazi, sem si rekla: Verjetno je prišel čas, da tudi na tem mestu in v tem prostoru povem, kar se v resnici dogaja," je dejala.

Ko je morijo v Gazi sredi Evropskega parlamenta označila za genocid, je pred zbrano množico požela glasen aplavz in tudi številne stoječe ovacije. A kljub temu je manjši del poslancev izrazil tudi nasprotovanje. Tako burnih odzivov sicer ni pričakovala, prav tako ne, da bo plenarna dvorana med njenim govorom tako polna.

Kot nam je povedala, je namreč ob tovrstnih nastopih državnikov v Bruslju prisotnih med 50 in 100 poslancev, ob njenem pa jih je bilo v dvorani okoli 600, je ocenila.

"Morala sem zbrati pogum, da sem to rekla, in danes sem ponosna na to, da sem ga. Četudi so reakcije z ene strani negativne, z druge pa pozitivne. Če bi bili vsi tiho, se ne bi spremenilo nič," je bila jasna. Sprašuje se tudi, kaj na koncu ostane človeku, ko se v celoti negira humanitarno pravo. "To, da je človek do sočloveka, ali to, da mu bo vseeno, če ljudje umirajo?"

Dan pred odhodom v Bruselj je prebrala novico, da bo umrlo 14.000 otrok, če se humanitarna pomoč ne bo spustila v Gazo. "Kdo lahko ostane hladnokrven, ko rečeš, da bo 14.000 otrok umrlo zaradi pomanjkanja hrane? Tu se vsa politika ustavi," je poudarila.