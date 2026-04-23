Slovenija

Pirc Musarjeva poskuša razbrati kdo na političnih tleh 'ne govori resnice'

Ljubljana, 23. 04. 2026 21.08 pred 54 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA N.V.
Nataša Pirc Musar gosti posvet strank za kandidata za predsednika vlade

Predsednica Nataša Pirc Musar je ob robu obiska v občini Gornja Radgona komentirala politično dogajanje, povezano z iskanjem mandatarja. Povedala je, da še ni prejela signala o morebitnem dogovoru med poslanskimi skupinami, glede morebitne podelitve mandata Janezu Janši pa dodala, da poskuša razbrati, kdo v političnem prostoru ne govori resnice.

Kot je dejala predsednica republike, pričakuje, da bi se lahko v tem tednu vendarle dogovorili, čeprav razmere po njenem mnenju "ne kažejo ravno najboljše". "Jaz čakam," je povedala in dodala, da ta teden posvetovanj s poslanskimi skupinami zagotovo še ne bo. Želi jim pustiti še nekaj časa za dogovor, nato pa bo treba sprejeti odločitve.

FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Na vprašanje o morebitni podelitvi mandata za sestavo vlade predsedniku SDS Janezu Janši je odgovorila, da trenutno spremlja razmere in poskuša razbrati, kdo v političnem prostoru ne govori resnice. Ob tem je ocenila, da "nekdo zagotovo zavaja".

Janša je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali v opoziciji, kot tudi na predčasne volitve.

Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnji dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu zatem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade.

Medtem so poslanci SDS v DZ vložili predlog spremembe zakona o vladi, ki ga bodo poslanci predvidoma obravnavali na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.

Doba instantnih objav: ali sploh še znamo poslušati zgodbe?

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Birba
23. 04. 2026 21.52
PONOVIT VOLITVE IN GLASOVANJE V DZ
0 0
presrani
23. 04. 2026 21.50
Gospa Hot mora povedati kako naprej.
0 0
prinašalec2
23. 04. 2026 21.48
Da nisi prav ti tista, ki ni iskrena. Halo, iskrena do ljudstva, ker podpiraš samo levo politično opcijo.
0 0
biggbrader
23. 04. 2026 21.44
Njo so že večkrat ujeli na laži,tako da....
+1
1 0
tron3
23. 04. 2026 21.43
Trump govori resnico, da Amerika ne bo več financirala Nata in Ukrajine!!!
+1
1 0
jutri bolje bo
23. 04. 2026 21.38
Takole bom reku. Pirc Musar in Golob, eno samo veliko poštenhe in iskrenost. Janša, da pa ne govorim. Trento je prodal z dobičkom. Kaj si pa misli. On dobičkov ne sme imeti, ker ni naš. Jankovič je proti Janši, zato ni nikoli obsojen. A kdo vse to razume. Prosim vas. V kaki državi mi to živimo.
+2
2 0
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
okusno
Portal
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
