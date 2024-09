Pirc Musarjeva evroposlancem zaželela veliko 'pameti in političnega pragmatizma'

Naj se pri tehtanju, koga spustiti čez bruseljsko sito, odločajo pametno in pragmatično, je slovenskim izvoljencem ljudstva na srce položila predsednica republike, zadovoljna z dodeljenim resorjem.

"Veliko, odkar je Slovenija v EU, delamo na pridruževanju držav Zahodnega Balkana, mislim, da je ta prihodnost edina prava. Seveda so zdaj v čakalnici še tri nove države, Ukrajina, Moldavija in Gruzija, resor bo torej zahteven, če bo zraven še povojna obnova Ukrajine, je to res izredno pomemben resor," je poudarila.

O Marti Kos, za kratek čas predsedniške kampanje politični konkurentki in soustanoviteljici združenja Ona Ve, pa predsednica republike nič. Morda za zaprtimi vrati.

Po neformalnem druženju okrnjene zasedbe slovenskih evroposlancev pa še njihova prognoza, kakšna bo usoda Marte Kos. "Jaz nimam prav nobenega dvoma v komisarsko kandidaturo oziroma gospo Marto Kos na splošno, ker nobenega dvoma sploh ni. Dvome poskušajo ustvarjati tisti, ki jo poskušajo diskreditirati," je dejala Irena Joveva.

"Mislim, da ima slovenska kandidatka dobre možnosti za to, da je potrjena, ni pa seveda ta pot samoumevna," je dodal Matjaž Nemec. "Treba se bo angažirati, kot to počnejo vse ostale države."

"Na nek način je usoda Marte Kos odvisna od socialistov, če bodo vztrajali na tem, da želijo imeti eno komisarsko mesto več, potem najverjetneje do tega ne bo možno priti drugače, kot da se pri treh največjih ali pa mainstream političnih skupinah po enega kandidata poreže oziroma da se izloči najšibkejši člen," pa je malce skeptičen Matej Tonin.

Tudi Zala Tomašič ni najbolj prepričana. "Jaz bi bila na njenem mestu malo živčna, saj tudi bruseljski mediji govorijo o problemih, ki jih je imela. Obtožbe glede mobinga, davčno rezidentstvo v Švici, povezave z Udbo."

Izbranka slovenske vlade se zaslišanj navkljub očitkom domače politične desnice, ki jih je že večkrat zanikala, ne boji. V oddaji 24UR ZVEČER je jasno povedala, da pričakuje, da se bodo v Evropskem parlamentu o tem pogovorili. "Da bom lahko predstavila argumente, pa seveda tudi to, kako se ti seznami zlorabljajo in kako se na njih znajdejo ljudje, ki sploh ne vedo, da so se tam znašli."