Pirc Musarjeva postala državna prvakinja: 'Brez treningov, zanje ni časa'

"Moj prosti čas je moje veselje. Bovling še posebej. Danes sem s sotekmovalko zmagala na državnem prvenstvu v dvojicah. Vesela še pa še," je ob zmagi na državnem prvenstvu zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar. V paru s sotekmovalko Victorio Krivolutskayo v dvojici Feniks1 je predsednica postala državna prvakinja sezone 2022/23.

Da ne more verjeti ter da sta s sotekmovalko zmagali brez treningov, saj da zanje ni časa, je še zapisala Pirc Musarjeva.

Med ženskami je nastopilo 11 klubskih parov, v polfinalu pa so se poleg Feniksa1 pomerile še dvojice Feniks2, Epic1 in Strike1. Pirc Musarjeva in Krivolutskaya sta v finalu v napetem dvoboju za štiri točke premagali klubski soigralki Majo Debenec in Evo Krafogel (Feniks2). Rezultat pa je bil 342 – 338.

Najboljšo igro je imela sicer Debenčeva, ki je na prvenstvu zbrala 234 točk, najboljša v kvalifikacijah pa je bila Krivolutskaya. Zbrala je namreč kar 1167 točk.

V moški konkurenci je nastopilo 21 klubskih parov, v finalnem dvoboju pa sta naslov državnega prvaka v dvojicah osvojila Milan Malek in Ivan Švarc (Strike1).