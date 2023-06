Pirc Musarjeva povišala Glavaša v čin generalpodpolkovnika

"Trdno verjamem, da je vodenje privilegij in ne položaj," je po prevzemu novega čina povedal generalpodpolkovnik Robert Glavaš. Dodal je, da je skupaj z nosilci politične oblasti odgovoren za razvoj vojske, ki mora biti sposobna izpolnjevati poslanstvo obrambe države, njene varnosti in stabilnosti. Ob tem si bo prizadeval, da bo SV tudi v mednarodni skupnosti prepoznana kot zanesljiv partner in bo v njej imela svoje mesto.

Čin generalpodpolkovnika je Glavaš po besedah predsednice republike prejel v obdobju zahtevnih mednarodnih okoliščin, ki zahtevajo različne in modre prilagoditve. Evropa in svet namreč čutita številne posledice vojne v Ukrajini, hkrati pa obstajajo še številni drugi izzivi, kot so hibridne grožnje, hiter napredek tehnologije, klimatske spremembe, ranljivost dobavnih verig, razvoj kompetenc in razpoložljivost kadrovskega potenciala, je naštela Nataša Pirc Musar.

Strateški vrh vojaške organizacije se mora zavedati kompleksnosti, učinkov in naglih sprememb ter mora političnim odločevalcem zagotavljati strokovne vojaške nasvete. "Vaša naloga je, da skupaj s političnim vodstvom usmerjate, vodite in tlakujete pot do ustreznih rešitev, preoblikovanja in prilagoditev Slovenske vojske," je navedla predsednica republike.

Nadaljevala je, da se bodo v prihodnjem obdobju začele uresničevati usmeritve DZ o razvoju SV, povečujejo se obrambni izdatki ter sredstva za inovacije in razvoj, skladno s tem pa so pred Glavašem velika pričakovanja, "zato je ta čin, ki ste ga prejeli, predvsem obveza za prihodnje delo". General mora po njenem mnenju voditi s strokovnostjo, zavzetostjo, povezovanjem, predvsem pa s srcem in zgledom. "Na tak način bo Slovenska vojska trdna in nepremagljiva, jaz pa vam bom stala ob strani ves čas svojega mandata," je Pirc Musarjeva sklenila svoje misli.