Pirc Musarjeva pred Logarjem, referendumi bi bili neuspešni

Po besedah Andraža Zorka iz Valicona bi se to lahko spremenilo le v dveh primerih. "Če bi recimo Nataša Pirc Musar s svojimi nastopi v soočenjih izgubila nekaj podpornikov, tistih neiskrenih, tistih, ki so podpirali druge kandidate, ali v primeru, če bi tisti, ki bi njo podprli samo zato, da Logar ne zmaga, ostali doma," je pojasnil.

Raziskavo o izidu referenduma, sicer konkretno o RTV-ju, so opravili tudi v Inštitutu 8. marec, kjer so bili tudi danes skupaj z novinarji in ustvarjalci aktivni pri izražanju podpore zakonu."To ni kampanja samo za nas novinarje in novinarke, ampak za vašo pravico do obveščenosti," je dejala Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač pa je dodala, da bo, kot kaže, zelo težko in tudi ona izpostavila, da je glavni problem predvsem volilna udeležba. Na volišča bomo vabljeni kar štiri nedelje zapored. Poleg predsedniških volitev in referendumov so tu še lokalne volitve in ponekod morda še njihov drugi krog.

Zorko je dodal, da se po eni strani morda res sliši, da bo ljudem težko tolikokrat oditi na volišča. "Po drugi strani bomo pa na nek način tudi navajeni, da so pa to zdaj pač volilne nedelje," je sklenil.

Vsi, ki na volišča ne bodo uspeli priti v nedelje, se lahko udeležijo tudi predčasnih glasovanj. Za predsedniške volitve se to začne že v torek.