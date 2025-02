Pirc Musarjeva prejela najvišje italijansko državno odlikovanje

Predsednika Slovenije in Italije sta se v Vili Vipolže v Goriških brdih srečala pred slovesnim odprtjem Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica.

"S tem dejanjem je želel predsednik Mattarella poudariti prizadevanja predsednice Pirc Musar za krepitev prijateljstva med obema državama in spodbujanje vrednot EU. Predsednica republike se je na izkazano dejanje spoštovanja in časti odzvala z besedami, da s hvaležnostjo sprejema to najvišje odlikovanje, s trdno odločenostjo in zavezo, da bo tudi v prihodnje delovala v smeri krepitve dobrososedskega sodelovanja, zagovarjanja človekovih pravic in vrednot medsebojnega spoštovanja med narodi," so sporočili iz kabineta predsednice države.