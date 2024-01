Pirc Musarjeva razburila Goloba: 'To je politični poseg v tekoč postopek'

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je namreč v intervjuju za N1 ocenila, da bi moral Golob, če KPK ugotovi kršitev integritete glede domnevnega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge na ministrstvu, odstopiti. Ni pa na njej, da ga pozove k odstopu, je dodala.

Ob obuditvi srečanj s predsednikom vlade je dejala, da se Golob zaveda, kakšne napake je storil v zadnjem letu in pol. "Sem mu pa povedala, da nisem ne v njegovi stranki ne v njegovi vladi, naj mi pusti ta prostor lastnega razmisleka in da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bom," je pojasnila.

Kot pravi, z zaskrbljenostjo "in včasih tudi z žalostjo" spremlja, kako zelo hitro se menjajo ministri in kako majhen je bazen strokovnjakov, ki so še pripravljeni prevzeti ministrska mesta. "Zelo sem bila vesela, da do rekonstrukcije vlade ni prišlo, kajti to bi spet pomenilo, da se vrže leto in pol dela stran."

Med drugim je povedala tudi, da se ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću ne bo opravičila za poziv, naj se dela na kanalu C0 začasno prekinejo in naj se opravi presoja vplivov na okolje, saj da stoji za svojim pravnim mnenjem. Janković jo je namreč k temu pozval, ko je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sklenilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. "Je pa malce nenavadno, kako se ta odločitev o potrebi po presoji vplivov na okolje spreminja glede na barvo vlade," je dodala.