Pirc Musarjeva: Skrajni čas je za ukrepanje na področju nasilja

Predsednica republike je v uvodu foruma dejala, da je zagotavljanje pogojev za mirno sobivanje in uživanje temeljne pravice do varnosti v naši družbi eno ključnih vprašanj, največji izziv in grožnjo pa predstavljajo različne oblike nasilja.

"Spraševati se in iskati odgovore po tem, ko se tragedije že zgodijo, je žal prepozno, zato sem trdno prepričana, da je na mestu vprašanje, kaj se dogaja v naši družbi in kakšno je stanje na področju nasilja," je dejala. Opozorila je, da vsaka zamujena priložnost pomeni "novo žrtev, več in več trpljenja". Zato je po njenih besedah nujno poiskati ustrezne odzive, prisluhniti strokovnjakom in izvesti ukrepe za učinkovito preprečevanje nasilja in zaščito žrtev.

Kot je napovedala, bodo danes v ospredje postavili tri oblike nasilja, to so nasilje v družini, medvrstniško nasilje in nasilje nad starejšimi. Med drugim je navedla, da je odziv države na področju zaščite najranljivejših v družbi ena ključnih preizkušenj legitimnosti delovanja države.

Opozorila je, da je nasilje v šolah in med vrstniki "čedalje pogostejši problem, k čemur prispevajo tudi družbena omrežja, kjer je nasilje postalo vsebina sprevrženega zabavljaštva in iskanja pozornosti, pogosta pa je tudi glorifikacija nasilnežev in nasilja". "Nemudoma je treba doseči premike in zagotoviti sistemski, načrtovan in koordiniran pristop, katerega cilj bo prepoznava dejavnikov tveganja za medvrstniško nasilje, ustrezna družbena obravnava nasilja in seveda odziv nanj," je poudarila.

Po njenih besedah so v razpravi o nasilju v družbi prepogosto spregledani starejši. "Podatki centrov za socialno delo kažejo, da so v zadnjih štirih letih obravnavali 17.912 primerov nasilja v družini, od tega je bilo 2045 primerov obravnav žrtev nasilja starejših od 65 let," je navedla.