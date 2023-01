Pirc Musarjeva sprejela Goloba, v četrtek prihaja Janša

Gre za prvo izmed srečanj, ki jih bo predsednica republike imela s predsednico in predsedniki parlamentarnih strank ter vodji poslanskih skupin. Namen srečanj, ki jih je predsednica republike napovedala že kmalu po izvolitvi, je vzpostavitev konstruktivnega dialoga z nosilci zakonodajne oblasti in dogovor o medsebojnem sodelovanju, so sporočili iz Urada predsednice republike.

Spregovorili so o temah, glede katerih bi bilo po mnenju Pirc Musarjeve smiselno vzpostaviti širši politični in družbeni konsenz. Pogovor so pričeli z izmenjavo mnenj glede možnih ustavnih sprememb, predvsem v luči sprememb volilnega sistema, imenovanja sodnikov, ministrov in drugih visokih funkcionarjev. "Konstruktivna razprava je tekla tudi o zdravstveni reformi, pri čemer je predsednik Gibanja Svoboda predstavil svojo vizijo potrebnih sprememb, predsednica Pirc Musar pa je ob tem napovedala svoj prvi forum prav glede te aktualne tematike."

Predsednica se bo v četrtek srečala še z vodjema opozicijskih strank, Janezom Janšo in Matejem Toninom. S predstavniki preostalih parlamentarnih strank se bo predsednica republike srečala naslednji teden.