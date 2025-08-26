Svetli način
Pirc Musarjeva sprejela palestinsko delegacijo: 'Palestinci si zaslužijo mir'

Ljubljana, 26. 08. 2025 12.07 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , M.S.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je srečala s palestinsko zunanjo ministrico Varsen Agabekjan Šahin, ki se mudi na obisku v Sloveniji. Ob tej priložnosti je poudarila, da si Palestinci zaslužijo mir, varnost in dostojno življenje v svoji državi. Obenem je izrazila pričakovanje, da bodo talci v ujetništvu Hamasa kmalu izpuščeni.

Po prepričanju Nataše Pirc Musar je namreč vsakršno zlorabljanje civilistov na eni ali drugi strani konflikta nesprejemljivo, piše na spletni strani predsedničinega urada. 

Pogovor s palestinsko ministrico je sicer minil v znamenju aktualnih razmer v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu, vprašanju humanitarne pomoči in možnosti za nadaljnje dvostransko sodelovanje Slovenije in Palestine. Predsednica je v luči tega izpostavila, da Slovenija ostaja med najglasnejšimi podpornicami palestinske državnosti in rešitve dveh držav. 

"Na vseh mednarodnih forumih, vključno v Varnostnem svetu ZN, jasno in glasno opozarjamo, da je treba nemudoma doseči trajno prekinitev ognja, omogočiti varno in neovirano dostavo humanitarne pomoči ter spoštovati mednarodno pravo. Naše prvo vodilo je zaščita civilistov - povzročanje lakote civilnemu prebivalstvu je nesprejemljivo," je dejala.

Sogovornici sta izpostavili tudi dolgoletno humanitarno podporo Slovenije Palestini. Kot še piše na spletni strani urada predsednice države, bo Slovenija tudi v prihodnje politično in finančno podpirala delo agencij Združenih narodov, ki imajo znanje in zmogljivosti, da pomagajo civilistom v Palestini. 

Varsen Agabekjan Šahin se v Sloveniji mudi že od preteklega konca tedna. V ponedeljek se je sestala z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in z njo podpisala memorandum o soglasju o razvoju odnosov med državama. Obe sta med drugim izrazili upanje, da bodo slovenskemu priznanju Palestine v kratkem sledile tudi druge države, ki tega še niso storile.

V okviru obiska se je palestinska ministrica srečala tudi s premierjem Robertom Golobom in člani skupine prijateljstva s Palestino v državnem zboru.

Midelamodrugace
26. 08. 2025 13.01
Čapla si zasluži mir?
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
26. 08. 2025 12.58
+3
A jo je nataša kaj zapeljala s helikopterjem, morda od svoje rezidence do centra na sladoled, da ne bosta revici v ljubljanski gužvi
ODGOVORI
3 0
Pikaponca
26. 08. 2025 12.56
+2
Dejte nehat širit sovraštvo in se pajdašit s TERORISTI. Slovenci podpiramo IZRAEL.
ODGOVORI
3 1
Pikaponca
26. 08. 2025 12.58
Lahko pa izbiraš IZRAELSKO ali Ukrajinsko fronto in Goloba Tanjo vzemi s seboj če vas ne bo nazaj bo to nacionalni praznik
ODGOVORI
0 0
Klovni...
26. 08. 2025 12.54
+3
Nataša vprašaj se raje zakaj se vsi branijo palestincev, najbolj pa njihovi sosedi....
ODGOVORI
3 0
Dark Knight
26. 08. 2025 12.54
+5
Levaki, hop na pot in se borit za vaše ljubljence 😁
ODGOVORI
5 0
veneti
26. 08. 2025 12.52
+4
ne morem več videti te propagande. Kaj imamo mi z Gazo. Kaj imajo protestirati v Evropi. A jih mi napadamo. Zakaj bi mi morali pomagati vsem na svetu čeprav jih muslimanski sosedi ne želijo ker so navadni teroristi. Osebno bi jih podpiral ampak ne želijo svoje države- Edini cilj ki ga imajo je uničenje Izraela, ker so se v prazgodovini upravičeno norčevali iz njihovega kao preroka.
ODGOVORI
5 1
natas999
26. 08. 2025 12.50
+2
je pa brihtna a v Sloveniji si pa tega ne zaslužijo sploh na Dolenjskem?
ODGOVORI
2 0
kita 1111
26. 08. 2025 12.48
+8
Vlak na katerem je bilo napisano , da Palestina postane svoja Država je že zdavnaj odpeljal
ODGOVORI
8 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
26. 08. 2025 12.47
+9
za zunaj se vse brigajo za nas ko smo vedno bolj obteženi z davki pa nič, HVALA
ODGOVORI
9 0
Ici
26. 08. 2025 12.47
+5
Palestinska delegacija? Kaj bodo na to porekli Američani?
ODGOVORI
5 0
Make Europe Great Again
26. 08. 2025 13.00
smejali se bodo..delegacija brez drzave
ODGOVORI
0 0
Make Europe Great Again
26. 08. 2025 12.46
+9
v ta konflikt se sploh ne bi smeli vtikati če bi imeli normalne politike...nažalost ni tako
ODGOVORI
10 1
Blue Dream
26. 08. 2025 12.45
-6
Sem zadovoljen kako trenutna politika zastopa Slovenijo glede Palestine. Kot državljan podpišem
ODGOVORI
3 9
Dark Knight
26. 08. 2025 12.52
+3
Misliš kot sprani metelkovc?
ODGOVORI
3 0
sh4dyl4dy
26. 08. 2025 12.41
+2
Smo sramota od države!
ODGOVORI
8 6
bu?e24 1
26. 08. 2025 12.46
-1
Ti si sramota sam sebi židi ne poznajo srama kot ti
ODGOVORI
3 4
Blue Dream
26. 08. 2025 12.39
-6
🇵🇸☮️❤️
ODGOVORI
2 8
gengsta1234
26. 08. 2025 12.37
+13
Kok slovenija skrbi za druge takim denar pošiljajo nam pa davke nabijajo pa pa dodatki za oskrbo ta denar gre pa za take tujce pa lenuhe odkar je ta golob nam sm krade dau ni pa nič uniču celo slovenijo
ODGOVORI
14 1
mali.mato
26. 08. 2025 12.36
+9
Odlična analiza Brica Couturierja. Briljanten francoski novinar, ki ni Jud. »Izrael te vojne ne more dobiti, ker ni bila zasnovana, da bi se jo dobilo. Ne zato, ker bi bil vojaško šibkejši, temveč ker je ujet v enačbo, ki je bila namerno narejena nerešljiva. 7. oktobra je Hamas z masakrom civilistov in ugrabitvijo stotin talcev sprožil vojno brez sprejemljivega izida. Izrael ni bil le presenečen. Ujet je bil v past. Pomembno je razumeti: Hamas ne išče zmage, išče uničenje Izraela. Ne zanimata jih niti, če Gaza zgori, dokler Izrael krvavi. To je eshatološka strategija: izgubiti vse, dokler s sabo potegneš tudi drugega. Njihova strategija temelji na zapletanju, na čustvih, na manipuliranju zahodne vesti. Njihova moč ni vojaška, temveč dramaturška. In morda najbolj srhljivo je to: Zahod so razumeli bolje kot mnogi izraelski strategi. Njihova prava fronta ni IDF, temveč zahodno javno mnenje. Z ugrabitvijo talcev preprečujejo mir. S tem, ko se skrivajo med civilisti v najbolj gosto poseljenem območju na svetu, preprečujejo vojno. Hamas je izumil geometrijo pasti: Izrael je ujet v vojno, kjer je vsaka zmaga poraz. V tej asimetrični, postmoderni vojni ni pomembna resničnost – temveč podoba resničnosti. Ta past ne bi delovala brez nehotenega sodelovanja zahodnih demokracij. S tem ko se pritisk obrača – ne na ugrabitelje, temveč na tiste, ki skušajo talce rešiti – se izsiljevanje legitimira. Z brezpogojnim priznanjem palestinske države se teroristična strategija spreminja v politični kapital. Bodimo jasni: premirje, skupaj z izpustitvijo vseh talcev, je privid – iluzija zahodnih projekcij. Hamas si prav posebej ne želi konca: želi, da konflikt tli, da talci trohnijo pod zemljo, da agonija traja. Talci so trofeje, vzvodi, reflektorji, usmerjeni v Gazo, da bi vojna trajala. Ne bodo se vsi vrnili: prav zato so bili vzeti. Tako ostane samo strašna alternativa: Ali Izrael vztraja – morda leta – okupira Gazo do zadnjega predora, za ceno neštetih smrti, diplomatske katastrofe in brez zagotovila o uspehu. Ali pa se umakne in tiho sprejme, da se že pripravlja nov 7. oktober. Ne gre več za zmago, temveč za izbiro oblike svojega poraza (ali polovične zmage, pravijo optimisti). Nekateri trdijo – po klavzeviški logiki – da mora vojna, ko se enkrat začne, biti pripeljana do konca, sicer se bo vrnila – še hujša. Drugi menijo, da je nepopolna zmaga boljša kot popolna katastrofa. Ponovno poudarjam: najbolj tragično je, da je Hamasova strategija uspela. In uspeva zato, ker ji dopuščamo, da uspeva. Hamas je razumel: v svetu, ki ga vodijo podobe, se terorizem splača – če je le dovolj dobro režiran.«
ODGOVORI
9 0
bu?e24 1
26. 08. 2025 12.47
-1
Lepo zdej pa pejt pogledat kako je izrael dobiu državo ,z terorizmom polde z terorizmom
ODGOVORI
1 2
The boss
26. 08. 2025 12.30
+7
Baje naj bi pekli odojka.
ODGOVORI
8 1
kr nekdo
26. 08. 2025 12.22
-1
seveda si zasluži tako kot ukrajina. a so sankcije ze proti izraelu? al to je druga zgodba? dvolicna eu
ODGOVORI
4 5
konc
26. 08. 2025 12.16
+13
In Slovenija se še naprej smeši pred svetom, s Fajonko in Musarco na čelu. Pa kaj bo naša kilava politika dosegla s tem, da se mečejo ven? Evo, kaj? Razen, da se nam velesile smejijo, ko gledajo te putke in poslušajo njihovo pametovanje. Hudič bo, ko se bodo nehali smejati in nam bodo sputili kakšno lekcijo, ki bo bolela vse nas.
ODGOVORI
16 3
Blue Dream
26. 08. 2025 12.39
-5
Smešiš se predvsem ti.
ODGOVORI
3 8
