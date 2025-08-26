Pirc Musarjeva sprejela palestinsko delegacijo: 'Palestinci si zaslužijo mir'

Po prepričanju Nataše Pirc Musar je namreč vsakršno zlorabljanje civilistov na eni ali drugi strani konflikta nesprejemljivo, piše na spletni strani predsedničinega urada.

Pogovor s palestinsko ministrico je sicer minil v znamenju aktualnih razmer v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu, vprašanju humanitarne pomoči in možnosti za nadaljnje dvostransko sodelovanje Slovenije in Palestine. Predsednica je v luči tega izpostavila, da Slovenija ostaja med najglasnejšimi podpornicami palestinske državnosti in rešitve dveh držav.

"Na vseh mednarodnih forumih, vključno v Varnostnem svetu ZN, jasno in glasno opozarjamo, da je treba nemudoma doseči trajno prekinitev ognja, omogočiti varno in neovirano dostavo humanitarne pomoči ter spoštovati mednarodno pravo. Naše prvo vodilo je zaščita civilistov - povzročanje lakote civilnemu prebivalstvu je nesprejemljivo," je dejala.

Sogovornici sta izpostavili tudi dolgoletno humanitarno podporo Slovenije Palestini. Kot še piše na spletni strani urada predsednice države, bo Slovenija tudi v prihodnje politično in finančno podpirala delo agencij Združenih narodov, ki imajo znanje in zmogljivosti, da pomagajo civilistom v Palestini.