Pirc Musarjeva sprejela romske otroke: pozvala v šolo

Aktivnosti tabora, ki ga organizirata Romsko kulturno društvo Romnji iz Dolge vasi in Ljudska univerza Lendava ob podpori Občine Lendava, so pet dni potekale v Večnamenskem romskem centru Dolinsko v Dolgi vasi in na bližnjih športnih igriščih. V programu tabora so izobraževalne, kreativne in športne delavnice, otroke peljejo tudi na izlet. Letos so obiskali živalski vrt Sikalu ZOO v Boračevi pri Radencih.

Pirc Musar je otroke pozvala, da dodajo "kamenček v mozaik strpnosti in sožitja različnih kultur in narodov v naši prelepi domovini". Dotaknila se je tudi pomembnosti izobraževanja. Meni, da zaključek osnovnošolskega izobraževanja šole omogoči širino in znanje posameznika. "Vedno, ko imam priložnost, apeliram na romske starše, da pošljejo svoje otroke v šolo in vztrajajo pri tem, da osnovnošolsko šolanje zaključijo," je dejala v izjavi za novinarje.