Pirc Musarjeva sprejela sedem nekdanjih predsednikov

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je sprejela sedem nekdanjih predsednikov držav in več uglednih gostij in gostov, ki se v Ljubljani udeležujejo mednarodne konference o Zahodnem Balkanu. Sprejema so se, poleg nekdanjega predsednika Republike Slovenije in organizatorja konference, Boruta Pahorja, udeležili še Heinz Fischer, nekdanji predsednik Republike Avstrije, Mladen Ivanić, nekdanji predsednik predsedstva BiH, Ivo Josipović, nekdanji predsednik Republike Hrvaške, Rosen Plevneliev, nekdanji predsednik Republike Bolgarije, Boris Tadić, nekdanji predsednik Republike Srbije, ter Filip Vujanović, nekdanji predsednik Črne gore.