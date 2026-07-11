Pirc Musarjeva: Sramotna tišina v času groze v Srebrenici se nikoli ne sme ponoviti

Medtem ko v spominskem centru v Potočarih poteka osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v BiH v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov, je predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč "opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati".

"Je opomnik naše dolžnosti, da ohranjamo spomin na dogodek, ki se ne bi smel zgoditi. Je opomnik naše dolžnosti, da smo odločni in glasni v boju proti človeškemu zlu," je še zapisala na družbenem omrežju X in dodala, da se "sramotna tišina v času groze v Srebrenici nikoli ne sme ponoviti".

Po besedah Pirc Musarjeve je za vsako od žrtev ostala žalujoča družina z neozdravljivo bolečino. "Prekinjene so bile njihove sanje, ukradena prihodnost vseh teh nedolžnih ljudi. S spoštovanjem in globokim sočutjem se zato danes priklanjamo žrtvam genocida v Srebrenici ter njihovim družinam," je sporočila.