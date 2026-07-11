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Slovenija

Pirc Musarjeva: Sramotna tišina v času groze v Srebrenici se nikoli ne sme ponoviti

Ljubljana, 11. 07. 2026 13.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Spominska slovesnost in pokop žrtev genocida v Srebrenici

Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva, sta ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica države Nataša Pirc Musar in zunanji minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost BiH pa izpostavili spravo.

Medtem ko v spominskem centru v Potočarih poteka osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v BiH v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov, je predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč "opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati".

"Je opomnik naše dolžnosti, da ohranjamo spomin na dogodek, ki se ne bi smel zgoditi. Je opomnik naše dolžnosti, da smo odločni in glasni v boju proti človeškemu zlu," je še zapisala na družbenem omrežju X in dodala, da se "sramotna tišina v času groze v Srebrenici nikoli ne sme ponoviti".

Po besedah Pirc Musarjeve je za vsako od žrtev ostala žalujoča družina z neozdravljivo bolečino. "Prekinjene so bile njihove sanje, ukradena prihodnost vseh teh nedolžnih ljudi. S spoštovanjem in globokim sočutjem se zato danes priklanjamo žrtvam genocida v Srebrenici ter njihovim družinam," je sporočila.

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"Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Opominja nas na odgovornost mednarodne skupnosti, da odločno preprečuje množična grozodejstva ter si dosledno prizadeva za ohranjanje miru in varnosti ter spoštovanje mednarodnega prava," je, kot so v petek zvečer sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, poudaril zunanji minister Tone Kajzer.

"Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami, preživelimi ter z vsemi, ki še vedno iščejo svoje pogrešane," so dodali na zunanjem ministrstvu.

Spominska slovesnost in pokop žrtev genocida v Srebrenici
Spominska slovesnost in pokop žrtev genocida v Srebrenici
FOTO: Pixsell Bobo

Pri tem so poudarili pomen krepitve sprave, medsebojnega zaupanja in sodelovanja, ki ostaja ključnega pomena za napredek Bosne in Hercegovine na njeni evropski poti in za razvoj države.

V spominskem centru, kjer so danes pokopali posmrtne ostanke še desetih ljudi, je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot tisoč žrtev še vedno pogrešajo oziroma njihovih trupel še niso našli ali identificirali. 

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