Pirc Musarjeva Ukrajincem izrazila priznanje za pogum

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je po telefonu prvič pogovarjala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je predsednici čestital ob imenovanju na položaj, Sloveniji pa se je zahvalil za pomoč in podporo v boju proti ruskim silam. Pirc Musarjeva je izrazila priznanje za pogum tako vodstvu Ukrajine kot njenim prebivalcem.

Volodimir Zelenski je v telefonskem pogovoru z Natašo Pirc Musar poudaril, da bi brez pomoči in podpore partnerskih držav težko zdržali v času ruske agresije na Ukrajino. Predsednici je predstavil aktualne razmere na bojiščih in Slovenijo zaprosil za nadaljnjo pomoč in podporo, so sporočili iz urada predsednice republike.

icon-expand Nataša Pirc Musar se je prvič pogovarjala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. FOTO: POP TV

Ukrajinski predsednik je slovenski predsednici predstavil tudi ukrajinsko pobudo o mirovnem načrtu v desetih točkah in jo povabil na obisk v Kijev. Pirc Musar je izrazila željo, da bi se z ukrajinskim kolegom lahko pogovarjala v manj težkih okoliščinah za Ukrajino in izrazila priznanje za pogum tako vodstva kot prebivalk in prebivalcev Ukrajine ob ruski agresiji. "Slovenija polno podpira Ukrajino in njeno pravico do samoobrambe in ji stoji ob strani. Tako politično in z neomajno podporo ukrajinski ozemeljski celovitosti kot humanitarno in s pomočjo v vojaški opremi," je poudarila.

icon-expand Volodimir Zelenski je predsednici Pirc Musar predstavil aktualne razmere na bojiščih. FOTO: AP

Kot je še dejala, si Slovenija želi, da bi v Ukrajini čim prej zavladal mir, ukrajinsko ljudstvo in njegovo zakonito oblast pa bo na poti k miru podpirala. "Pomembno je, da smo tudi v EU enotni v podpori Ukrajini pri spopadanju z varnostnimi, političnimi, gospodarskimi in drugimi grožnjami," je izpostavila Pirc Musar.

Slovenija je od začetka ruske agresije Ukrajini namenila že 23 milijonov evrov v humanitarni in vojaški pomoči, prav tako pa se je s prispevkom v višini enega milijona evrov vključila v humanitarno pobudo Zelenskega Žito iz Ukrajine.