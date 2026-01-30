Pirc Musarjeva umaknila predlog za imenovanje Cirila Keršmanca

Predlog za imenovanje Cirila Keršmanca je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala šele minuli teden. Sprva je namreč za tri nove ustavne sodnike predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Nato pa je sporočila, da predlog za imenovanje slednje nima zadostne podpore za izvolitev, zato namesto nje poslancem v izvolitev predlaga vodjo specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Keršmanca. Ta se je ta teden še predstavljal poslanskim skupinam, po slišanem pa so imeli pomisleke v koalicijskih SD in Levici. Razlog za to naj bi bila med drugim njegova stališča do pravice do splava, pravice do prostovoljnega končanja življenja in pregona sovražnega govora. Keršmanc je nato pisno pojasnil, da podpira pravico žensk do splava in pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ter da vsak sovražni govor in pozivanje k nasilju najostreje obsoja. A očitno to ni bilo dovolj.

Ustavno sodišče FOTO: Miro Majcen

Predsednica Pirc Musarjeva, ki je na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, so sporočili iz njenega urada. Med drugim so ponovili njene besede, da kandidatke ali kandidata, ki bi nasprotoval pravici do splava, nikoli ne bi predlagala. "Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov," poudarja predsednica v sporočilu za javnost. Okrcala pa je ravnanje poslancev. "Nenavadno je, da so predstavniki nekaterih poslanskih skupin s kandidatom opravili pogovor šele po tem, ko so njegovo imenovanje podprli oziroma mu niso nasprotovali na seji mandatno-volilne komisije," so zapisali v uradu. V uradu so ob tem spomnili, da se je poziv za oddajo kandidatur iztekel že 10. novembra 2025. V pogovorih v uradu, ki so jih opravili nemudoma, pa da Keršmanc ni izražal stališč, kakršna so mu bila kasneje pripisana v nekaterih poslanskih skupinah. "Ocenjujemo, da so imele poslanske skupine dovolj časa, da bi z njim pravočasno opravile poglobljene pogovore. Za to je že takoj po izteku javnega poziva zaprosil tudi kandidat," so opozorili v uradu predsednice.

S šp,osčelo tudi v poslanski skupini Svoboda

Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda. Kot je za STA dejala vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, so se v njihovi poslanski skupini s Keršmancem prvič pogovarjali, preden so sporočili predsednici republike, da uživa njihovo podporo. "Takrat se nam je zdela njegova predstavitev ustrezna," je dejala.