Slovenija

Pirc Musarjeva umaknila predlog za imenovanje Cirila Keršmanca

Ljubljana, 30. 01. 2026 12.53 pred 25 minutami 3 min branja 17

Avtor:
STA M.P.
Nataša Pirc Musar

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je umaknila predlog kandidata Cirila Keršmanca za ustavnega sodnika. SD in Levica sta namreč sporočili, da ga ne bosta podprli. Nastalo situacijo obžaluje in si aktivno prizadeva za rešitev položaja. Pogovori s poslanskimi skupinami se nadaljujejo, so sporočili iz njenega urada.

Predlog za imenovanje Cirila Keršmanca je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala šele minuli teden. Sprva je namreč za tri nove ustavne sodnike predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Nato pa je sporočila, da predlog za imenovanje slednje nima zadostne podpore za izvolitev, zato namesto nje poslancem v izvolitev predlaga vodjo specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Keršmanca.

Ta se je ta teden še predstavljal poslanskim skupinam, po slišanem pa so imeli pomisleke v koalicijskih SD in Levici. Razlog za to naj bi bila med drugim njegova stališča do pravice do splava, pravice do prostovoljnega končanja življenja in pregona sovražnega govora. Keršmanc je nato pisno pojasnil, da podpira pravico žensk do splava in pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ter da vsak sovražni govor in pozivanje k nasilju najostreje obsoja. A očitno to ni bilo dovolj.

Ustavno sodišče
Ustavno sodišče
FOTO: Miro Majcen

Predsednica Pirc Musarjeva, ki je na obisku v Madridu, nastalo situacijo obžaluje in je nad njo negativno presenečena, so sporočili iz njenega urada. Med drugim so ponovili njene besede, da kandidatke ali kandidata, ki bi nasprotoval pravici do splava, nikoli ne bi predlagala. "Odločala sem se odgovorno, na podlagi informacij o podpori v parlamentu. Zato obžalujem takšen odnos do kandidatov," poudarja predsednica v sporočilu za javnost.

Okrcala pa je ravnanje poslancev. "Nenavadno je, da so predstavniki nekaterih poslanskih skupin s kandidatom opravili pogovor šele po tem, ko so njegovo imenovanje podprli oziroma mu niso nasprotovali na seji mandatno-volilne komisije," so zapisali v uradu.

V uradu so ob tem spomnili, da se je poziv za oddajo kandidatur iztekel že 10. novembra 2025. V pogovorih v uradu, ki so jih opravili nemudoma, pa da Keršmanc ni izražal stališč, kakršna so mu bila kasneje pripisana v nekaterih poslanskih skupinah. "Ocenjujemo, da so imele poslanske skupine dovolj časa, da bi z njim pravočasno opravile poglobljene pogovore. Za to je že takoj po izteku javnega poziva zaprosil tudi kandidat," so opozorili v uradu predsednice.

S šp,osčelo tudi v poslanski skupini Svoboda

Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda. Kot je za STA dejala vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, so se v njihovi poslanski skupini s Keršmancem prvič pogovarjali, preden so sporočili predsednici republike, da uživa njihovo podporo. "Takrat se nam je zdela njegova predstavitev ustrezna," je dejala.

Preberi še Predsednica predlagala nove ustavne sodnike in varuhinjo človekovih pravic

Nov premislek pa so opravili potem, ko so pri koalicijskih partnerjih pojavili dvomi v primernost tega kandidata. Tako so se v četrtek tudi v njihovi poslanski skupini sestali s Keršmancem. Njegova dodatna pojasnila se jim po besedah Avšič Bogovičeve zdijo primerna, "ampak kot rečeno, kar nekaj sugestij in drugačnih zaznav smo v tem času dobili". "Moramo jih nasloviti in se o tem pogovoriti," je dejala. Takrat še ni vedela, kaj bo pozneje sporočila predsednici republike.

Napovedala je namreč, da se danes dobijo še z dvema kandidatoma. "Tudi zato, da lahko naredimo nekaj vzporednic med pristopi in si še enkrat naredimo čistejšo sliko, mogoče smo kaj spregledali," je dejala.

S kom se bodo danes dobili, ni želela razkriti, spomnila pa je, da so iz Svobode kot primerne ocenili pet prijavljenih kandidatov. Po informacijah STA pa naj bi se Svoboda danes srečala z Barbaro Kresal. Prav tako naj bi se usedli z znanim tožilcem Jožetom Kozino.

ustavni sodniki nataša pirc musar ciril keršmanc

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Presrani
30. 01. 2026 13.30
Hvala vladi in Pirc Musar,da delate dobro za nas delavce.
Odgovori
0 0
Orisei1
30. 01. 2026 13.29
Naj po volitvah imenujejo sodnike. Nehigienično je, da bi nastavljali sodnike 2 meseca predno bodo odleteli.
Odgovori
+1
1 0
Presrani
30. 01. 2026 13.28
Hvala Jocu,da je pohvalil Robija in hvala Niki ,da je v Davosu mislila na nas delavce.
Odgovori
0 0
sioxxos
30. 01. 2026 13.26
Mafijsko socialistična Slovenija potrebuje vseh 9 devet ustavnih sodnikov, ki imajo skrajno leva stališča, kajti v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bi slovenski levičarski volilci začeli razmišljat.
Odgovori
+1
1 0
Kviz
30. 01. 2026 13.25
Tile levnuhi nas bodo uničili.
Odgovori
0 0
Pajo_36
30. 01. 2026 13.25
bravo ! z nazadnjakarji ven ! Kaj bo en Pric govoril pa JJj, pa un k je kamion zgubu, kako se bomo štelal ! S tem, da jih MI davkoplačevalci plačujemo, njihove večne stolčke v državnem sektorju !
Odgovori
0 0
jank
30. 01. 2026 13.14
Nihče s takšnimi nazori, ki so celo v nasprotju z ustavo (npr. je proti splavu), nima kaj iskati na Ustavnem sodišču.
Odgovori
-3
4 7
AleksanderS
30. 01. 2026 13.14
Pa to ne bo vec USTAVNO SODICE - ampak CENTRALNI KOMITE PARTIJE - CK ZKJ
Odgovori
+7
9 2
ne rabimo predsednika
30. 01. 2026 13.21
je že
Odgovori
0 0
proofreader
30. 01. 2026 13.13
Res imamo klovne na oblasti. 🤡
Odgovori
+3
4 1
zibertmi
30. 01. 2026 13.17
zakaj pa.ker je pri nas že v ustavi,kar se tiče splava tudi večini evrope.ali na kaj ciljaš.mogoče na včerajšnjo tarčo in globe,ki jih moramo vsi plačevati,če smo jih prejeli zaradi prekrškov.ta načela bi morala veljati za vse.od bogatih do revnih,ne glede na status in politično pripadnost
Odgovori
+1
1 0
AleksanderS
30. 01. 2026 13.13
Pa to no vec USTAVNO SODICE - ampak CENTRALNI KOMITE PARTIJE - CK ZKJ
Odgovori
+4
4 0
Majzelj
30. 01. 2026 13.12
Ker je mislu s svojo glavo ni dober....
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
30. 01. 2026 13.11
Par dest tisoč evričkov v tošlu tudi prav pride.
Odgovori
-1
0 1
JApajaDAja
30. 01. 2026 13.08
nekdo očitno nima primernih kriterijev za izbiro kandidatov...prcednica v r slo ali vladajoči v r slo!?
Odgovori
+2
2 0
frenk7
30. 01. 2026 13.07
desničarska speča mina je ta kandidat,... še dobro, da so ga v Levici razkrinkali, nazadnjaka farškega. Pričakujem, da tudi janševec Starman ne bo izvoljen.
Odgovori
-6
2 8
Ud lete.
30. 01. 2026 13.07
Aaaah kaj bi ti govoril, kar smo izbrali, to imamo. Niti demokracija ni idealna.
Odgovori
+2
2 0
