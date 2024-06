Pirc Musarjeva v Kijev na podpis varnostnega sporazuma z Ukrajino

Kot piše Delo , sta varnostni sporazum pripravili ministrstvi za obrambo in za zunanje zadeve. Ker ne gre za zavezujočo mednarodno pogodbo, ampak le za izraz politične volje pri dolgoročni podpori Ukrajini, se mora vlada z njim le seznaniti, kar naj bi se po pisanju časnika zgodilo prihodnji teden. Doslej je tovrstne sporazume z Ukrajino sklenilo devet članic Nata.

Vlada je nedavno sprejela sklep, da bo Slovenija Ukrajini namenila do pet milijonov evrov za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč ter obnovo. Ukrajini je poslala tudi več oklepnikov, bojnih vozil in drugega orožja, pridružila pa se je tudi pobudi Češke za skupno nabavo streliva velikih kalibrov za Ukrajino.

Na obisk v Ukrajino je slovensko predsednico povabil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Predsednica je nedavno na konferenci za mir v Ukrajini v Švici poudarila, da lahko samo Kijev odloči, kakšen mirovni sporazum in kakšna vsebina sta za državo sprejemljiva. Prepričana je, da gre pri konferenci za del daljšega procesa, katerega del bo zagotovo postala tudi Rusija.