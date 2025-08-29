Pirc Musarjeva v nagovoru diplomatom izpostavila pomen dialoga

Ob trenutnih razmerah v svetu, ki jih med drugim zaznamujejo številni konflikti in grobo kršenje mednarodnega prava, je predsednica Nataša Pirc Musar poudarila pomen načelnosti in pohvalila delovanje Slovenije v okviru članstva v Varnostnem svetu (VS) Združenih narodov (ZN). "Obljubili smo, da bomo v Varnostnem svetu predstavljali vse države članice, ne samo evropskih. To obljubo smo držali in na to smo lahko ponosni," je menila.

Pirc Musarjeva je zbrane nagovorila na drugi dan letnega posveta diplomacije, ki poteka v Ljubljani. Medtem ko so včeraj diplomati razpravljali o pomenu miru in varnosti v svetu ter multilateralizmu in multipolarnosti, sta danes prednostni temi gospodarska diplomacija in razvojno sodelovanje.

Slovenija si mora po njenem prepričanju še naprej prizadevati za ugled ZN in mednarodnih organizacij. "V večpolarnem svetu se namreč dobro počutijo samo velike sile. V multilateralnem svetu pa se dobro počutijo vse države," je dejala in poleg multilateralizma v ospredje zunanjepolitične usmeritve Slovenije postavila še veljavo mednarodnega prava.

Opozorila je na odsotnost dialoga v svetu in na krizo diplomacije, ki danes ni sposobna doseči dogovorov pri nekaterih ključnih temah – od podnebne krize do agresorske vojne v Ukrajini in teptanja palestinskega prebivalstva.

Slovenija pri tem po njenih besedah ne sme privoliti in sprejeti diktata dvojnih standardov.

"Dialog in humanost sta civilizacijski normi, ki ju moramo vedno zagovarjati. Odrekanje tem normam pomeni izdajo samih sebe in negotovo prihodnost," je dejala in menila, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi državami, ki imajo v mednarodnih odnosih kaj povedati.