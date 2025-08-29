Pirc Musarjeva v nagovoru diplomatom izpostavila pomen dialoga

Ob trenutnih razmerah v svetu, ki jih med drugim zaznamujejo številni konflikti in grobo kršenje mednarodnega prava, je predsednica Nataša Pirc Musar poudarila pomen načelnosti in pohvalila delovanje Slovenije v okviru članstva v Varnostnem svetu (VS) Združenih narodov (ZN). "Obljubili smo, da bomo v Varnostnem svetu predstavljali vse države članice, ne samo evropskih. To obljubo smo držali in na to smo lahko ponosni," je menila.
Slovenija si mora po njenem prepričanju še naprej prizadevati za ugled ZN in mednarodnih organizacij. "V večpolarnem svetu se namreč dobro počutijo samo velike sile. V multilateralnem svetu pa se dobro počutijo vse države," je dejala in poleg multilateralizma v ospredje zunanjepolitične usmeritve Slovenije postavila še veljavo mednarodnega prava.
Opozorila je na odsotnost dialoga v svetu in na krizo diplomacije, ki danes ni sposobna doseči dogovorov pri nekaterih ključnih temah – od podnebne krize do agresorske vojne v Ukrajini in teptanja palestinskega prebivalstva.
Slovenija pri tem po njenih besedah ne sme privoliti in sprejeti diktata dvojnih standardov.
"Dialog in humanost sta civilizacijski normi, ki ju moramo vedno zagovarjati. Odrekanje tem normam pomeni izdajo samih sebe in negotovo prihodnost," je dejala in menila, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi državami, ki imajo v mednarodnih odnosih kaj povedati.
'Evropa izgublja tudi na političnem parketu'
Podobno kot včeraj zunanja ministrica Tanja Fajon in premier Robert Golob je tudi Pirc Musarjeva danes izpostavila izzive, s katerimi se sooča Evropa. Zlasti jo skrbi nazadovanje na področju znanosti in tehnologije, meni pa, da izgublja tudi na političnem parketu.
"Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov EU," je dejala in dodala, da bi si želela bolj enotne Evropske unije ter bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike.
Diplomatom se je predsednica republike zahvalila za njihovo delo, v prihodnje pa na področju slovenske diplomacije vidi potrebo po vlaganju v človeške vire, tudi z vidika usposobljenosti in izobrazbe na področju sodobnih tehnologij.
