Slovenija

Pirc Musarjeva v nagovoru diplomatom izpostavila pomen dialoga

Ljubljana, 29. 08. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA , Ti.Š.
Predsednica Nataša Pirc Musar je na letnem posvetu diplomacije pohvalila načelno držo Slovenije, tudi v Varnostnem svetu ZN. Želi si, da se še naprej ne bi vdajala dvojnim standardom. Poudarila je pomen diplomacije, dialoga in multilateralizma ter opozorila na izgubljanje vpliva EU, med drugim na področju tehnologije in znanosti.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je nagovorila diplomate
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je nagovorila diplomate FOTO: Aljoša Kravanja

Ob trenutnih razmerah v svetu, ki jih med drugim zaznamujejo številni konflikti in grobo kršenje mednarodnega prava, je predsednica Nataša Pirc Musar poudarila pomen načelnosti in pohvalila delovanje Slovenije v okviru članstva v Varnostnem svetu (VS) Združenih narodov (ZN). "Obljubili smo, da bomo v Varnostnem svetu predstavljali vse države članice, ne samo evropskih. To obljubo smo držali in na to smo lahko ponosni," je menila.

Pirc Musarjeva je zbrane nagovorila na drugi dan letnega posveta diplomacije, ki poteka v Ljubljani. Medtem ko so včeraj diplomati razpravljali o pomenu miru in varnosti v svetu ter multilateralizmu in multipolarnosti, sta danes prednostni temi gospodarska diplomacija in razvojno sodelovanje.

Slovenija si mora po njenem prepričanju še naprej prizadevati za ugled ZN in mednarodnih organizacij. "V večpolarnem svetu se namreč dobro počutijo samo velike sile. V multilateralnem svetu pa se dobro počutijo vse države," je dejala in poleg multilateralizma v ospredje zunanjepolitične usmeritve Slovenije postavila še veljavo mednarodnega prava.

Opozorila je na odsotnost dialoga v svetu in na krizo diplomacije, ki danes ni sposobna doseči dogovorov pri nekaterih ključnih temah – od podnebne krize do agresorske vojne v Ukrajini in teptanja palestinskega prebivalstva.

Slovenija pri tem po njenih besedah ne sme privoliti in sprejeti diktata dvojnih standardov.

"Dialog in humanost sta civilizacijski normi, ki ju moramo vedno zagovarjati. Odrekanje tem normam pomeni izdajo samih sebe in negotovo prihodnost," je dejala in menila, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi državami, ki imajo v mednarodnih odnosih kaj povedati.

'Evropa izgublja tudi na političnem parketu'

Podobno kot včeraj zunanja ministrica Tanja Fajon in premier Robert Golob je tudi Pirc Musarjeva danes izpostavila izzive, s katerimi se sooča Evropa. Zlasti jo skrbi nazadovanje na področju znanosti in tehnologije, meni pa, da izgublja tudi na političnem parketu.

"Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov EU," je dejala in dodala, da bi si želela bolj enotne Evropske unije ter bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Preberi še Ko diplomat spregovori, hkrati govori iz srca in glave

Diplomatom se je predsednica republike zahvalila za njihovo delo, v prihodnje pa na področju slovenske diplomacije vidi potrebo po vlaganju v človeške vire, tudi z vidika usposobljenosti in izobrazbe na področju sodobnih tehnologij.

Nataša Pirc Musar predsednica nagovor diplomati
