Pirc Musarjeva v petek uradno začenja mandat. Kdo bo del njene ekipe?

Med prioritetami je delo na področju zunanje politike, posebej je izpostavila aktivnosti za pridobivanje podpore za kandidaturo Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta. Čeprav si je sicer kot našo največjo trgovinsko partnerico želela najprej obiskati Nemčijo, bo zaradi zadnjega dogajanja na Zahodnem Balkanu verjetno prej obiskala eno od držav na tem območju. Kot je po poročanju Radia Slovenija še dejala novembra, je po njenem mnenju Slovenija tista država, ki je za regijo okno in vrata v Evropsko unijo.

V ekipi naj bi bili tudi svetovalci za finance in podnebne spremembe

Pirc Musarjeva se zaveda, da zunanja politika ni njeno močno področje, zato se bo obdala s svetovalci. Že novembra je napovedala, da bo velika večina v njenem uradu novih obrazov in da naj bi šlo predvsem za svetovalce. V kampanji ji je na področju zunanje politike pomagal profesor za mednarodne odnose iz FDV Zlatko Šabič. Za nasvete pa se bo obrnila tudi na svoje predhodnike Milana Kučana, Danila Türka in Boruta Pahorja.

V ekipi naj bi bil tudi nepoklicni podžupan Izole Aleksej Skok, ki je hkrati tudi predsednik tamkajšnjega odbora SD in je Pirc Musarjevi prav tako pomagal že med kampanjo, poroča Večer.

Po napovedi bo v ekipi nove predsednice tudi svetovalec za finance oz. gospodarstvo, na novo pa še svetovalec za podnebne spremembe in zeleni prehod. Za slednjega se je odločila predvsem zato, ker so jo na to problematiko, ko je med kampanjo hodila po državi, opozarjali mladi. Po poročanju Večera, naj bi svetovanje na tem področju sicer prevzela karierna diplomatka Eva Tomič, ki je bila letos v času ministrovanja Tanje Fajon imenovana za posebno odposlanko za podnebno diplomacijo.

Kot poroča Radio Slovenija, naj bi kabinet predsednice vodila Ula Tomaduz, sicer sodelavka Pirc Musarjeve v odvetniški pisarni.

V javnost so prišli tudi nekateri namigi, da bo del ekipe na področju nacionalne varnosti nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, a se to za zdaj še ne bo zgodilo. Neuradno naj bi spor s predsednikom vlade Robertom Golobom obležal v odnosih med institucijama, kar pa ne pomeni, da se Bobnarjeva v določenem trenutku ne bo pridružila ekipi svetovalcev v predsedniški palači, je še poročal Radio Slovenija.

O tem, kdo bo njen svetovalec za odnose z javnostmi medtem ni veliko informacij. Znano je le, da tega mesta ne bo prevzela njena glavna piarovka iz časa kampanje Darinka Pavlič Kamien. Po poročanju Večera jo službovanje v sistemu namreč ne zanima, ker ji v poslovnem svetu največ pomeni samostojnost.