Pirc Musarjeva ob dnevu upora proti okupatorju: Mir in svoboda nista samoumevna

Predsednica republike Nataše Pirc Musar je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju ocenila, da je slovenski narod skozi zgodovino že večkrat dokazal, da zna prepoznati pravi trenutek za sodelovanje in odpor. Kljub temu pa "mir in svoboda nista samoumevna, temveč sta odgovornost vsake generacije", je opozorila.

OGLAS

Kot je v poslanici zapisala predsednica Nataša pirc Musar, je dan upora proti okupatorju eden od državnih praznikov, ki nas spominja na težko pričakovano in zahtevno pot do samostojnosti. Ta po njenih navedbah predstavlja uresničitev dolgoletnih sanj naših prednikov o svobodi, "v kateri lahko danes živimo in ustvarjamo pod zastavo Republike Slovenije". S praznikom se po njenih navedbah spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, kije bila med letoma 1941 in 1945 gonilna sila slovenskega upora, "njena prizadevanja pa so nas pripeljala vse do končne osvoboditve naše domovine". "Zato se danes poklanjamo pogumu in neomajni volji vseh, ki so se v tistih temnih časih uprli nasilju, zatiranju in krivici. Spominjamo se tistih, ki so - z orožjem ali besedo, v gozdovih ali mestih, z dejanji ali tihim uporom - tlakovali pot do naše svobode," je zapisala.

Nataša Pirc Musar na državni proslavi FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenski narod je po ugotovitvah Pirc Musarjeve skozi zgodovino sicer že večkrat dokazal, da zna prepoznati pravi trenutek za sodelovanje in odpor. "Prav tako, da si ne pusti vzeti pravice do svojega jezika, kulture in suverenosti, do življenja na svojem prostoru s svojimi vrednotami. Naša dolžnost danes ni le ohranjati spomin na pretekle žrtve in boje, temveč tudi negovati vrednote, za katere so se naši predniki borili - svobodo, pravičnost, solidarnost in mir," je zapisala.