Pirc Musarjeva v Slovenijo povabila Ši Džinpinga, v kabinetu premierja nejevolja

Politična usklajenost je še posebej nujna ob načrtovanju obiskov magnitude enega najvplivnejših politikov sveta, so prepričani v kabinetu. Še v sredo o obisku niso vedeli nič. Še več, Golob je kakršno koli vedenje o vabilu danes še enkrat izrecno zanikal: "Nisem bil do zdaj po nobeni strani, niti uradni niti neuradni, obveščen o kakršnem koli povabilu kitajskemu predsedniku".

Kot je dodala, je vabilo le nadaljevanje politike aktivnega sodelovanja s Kitajsko, ki ga spodbuja že vlada, nenazadnje s štirimi ministrskimi obiski Daljnega vzhoda v tem letu. "Ko govorimo o gospodarskem sodelovanju, je treba gledati dva koraka naprej in pogledati, kje so priložnosti za slovensko gospodarstvo. In na Kitajskem so priložnosti za slovensko gospodarstvo," je povedala predsednica.

Med predsednico republike in predsednikom vlade kakšne posebne kemije nikoli ni bilo. Redna mesečna kosila, ki sta jih obljubila za usklajevanje politik, so zastala v marcu. Poleti je odmeval spor glede podpisa varnostnega sporazuma z Ukrajino, tokrat pa buri vabilo predsednice kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu .

A na zunanjem ministrstvu trdijo, da so tudi v kabinetu premierja za vabilo vedeli, še preden je to prišlo do naslovnika. "25. oktobra, ko je bilo vabilo poslano slovenskemu veleposlaništvu v Pekingu, je MZEZ skenirano vabilo po depešnem sistemu v vednost posredovalo kabinetu predsednika vlade," so pojasnili in dodali, da je pismo na Kitajsko romalo po ustaljenih kanalih.

Iz kabineta predsednice pa so dodatno sporočili, da vlada nima nobenih pristojnosti, da bi predsednici potrjevala ali zavračala vabljenje tujih voditeljev v Slovenijo. Volka so zaradi komentiranja obiska obtožili kršenja ustaljenih diplomatskih praks, ki naj bi velevale, da se do potrditve obiska vabil tujim državnikom ne razkriva.

"V Uradu predsednice republike smo nad odstopom od te prakse s strani tako izkušenega diplomata, kot je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, negativno presenečeni in nad njegovim ravnanjem izražamo globoko zaskrbljenost, saj to njegovo ravnanje lahko ogrozi gospodarske in diplomatske odnose med državama," so zapisali.

V kabinetu predsednika vlade naj bi bili sicer nejevolni še zaradi obiska prve ukrajinske dame Olene Zelenske v prihodnjih tednih. Tudi o tem naj ne bi vedeli nič, obisk naj bi v sklopu njene turneje po Evropi gostil soprog predsednice Aleš Musar.

Da so šumi v komunikaciji med uradoma ušli izpod nadzora, se očitno počasi zavedata tudi premier in predsednica. Iz Golobovega kabineta so sporočili, da se bosta sešla prihodnji teden.