Pirc Musarjeva v Svet RTVS imenovala predstavnico Evangeličanske cerkve

Klaudija Sedar je doktorica znanosti s področja interkulturnih študijev – primerjalnih študijev idej in kultur, so pojasnili v Uradu predsednice RS. Trenutno kot direktorica vodi Zavod Primoža Trubarja, katerega ustanoviteljica je Evangeličanska cerkev in ki je aktiven na projektno-raziskovalnem ter kulturno-razvedrilnem področju. Sedarjeva je tudi avtorica več samostojnih knjižnih izdaj ter urednica evangeličanskih publikacij, med drugim mesečnika Evangeličanski list in Evangeličanskega koledarja. Svoje znanje s področja zgodovine Evangeličanske cerkve Sedarjeva predaja tako mlajšim kot starejšim generacijam.