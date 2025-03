Koalicija podpira Katarino Bervar Sternad, odločilni glasovi opozicije

Koalicija je usklajena in ne vidi razlogov, da za novo varuhinjo človekovih pravic ne bi podprli kandidatke Katarine Bervar Sternad , je v izjavi po tretjem krogu posvetovanj dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič . Po njenih besedah so v Svobodi pripravljeni podpreti kateregakoli izmed štirih kandidatov, ki jih je predsednica uvrstila v ožji nabor, medtem ko sta SD in Levica najbolj naklonjeni Bervar Sternadovi.

A kot je opozorila, je za izvolitev potrebna dvotretjinska večina v DZ oz. 60 poslanskih glasov, torej bodo nujni tudi glasovi opozicije. O tem, ali ima torej omenjena kandidatka možnost za izvolitev, pa je dejala, da sama to težko komentira oz. odgovarja, saj ni v vlogi pogajalke.

"V tem trenutku, če seštevamo, mislim, da ima gospa okoli 50 glasov," pa je dejal vodja poslancev SD Jani Prednik. A tudi on je opozoril, da bo treba nabrati še nekaj glasov pri opoziciji.

SD je sicer v začetku izrazila podporo dosedanjemu varuhu Petru Svetini, po današnjih posvetovanjih pa je Prednik ocenil, da je koalicija blizu poenotenja okoli kandidatke Bervar Sternadove. Na dodatno novinarsko vprašanje, ali drži, da so že poenoteni, pa je dejal: "Načeloma smo poenoteni."

Ob enotnosti koalicije bo v naslednjih korakih odločilna podpora opozicijskih poslancev.

V SDS in NSi so po tretjem krogu posvetovanj pri predsednici dejali le, da bodo počakali do uradnega predloga predsednice v DZ, nato pa bodo predstavili svoje stališče.

"Veliko je na koaliciji. Ko bo koalicija usklajena, bo imela tudi predsednica najlažje delo," je komentirala vodja poslancev SDS Jelka Godec.

V NSi so ocenili, da je trud predsednice "vsaj delno obrodil nekaj sadov". "Ali bo beseda, ki jo je koalicija dala predsednici republike, obveljala tudi pri glasovanju v državnem zboru, bomo pa šele videli," je dejal poslanec NSi Jožef Horvat. O imenih ni želel razpravljati, saj da bi to prineslo škodo za posamezne kandidate. "Mi še nismo rekli zadnje besede," je dejal Horvat in spomnil, da je kljub poenotenju koalicije to še "daleč, daleč premalo do 60 glasov".

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev, sicer predsednik Demokratov, Anže Logar, ki je bil na posvetovanjih že minuli teden, pa je ocenil, da bo glede imenovanj potreben se kakšen krog usklajevanj.

Javni poziv predsednice k predlaganju kandidatur za varuha se je iztekel sredi oktobra. Prispelo je 14 predlogov možnih kandidatov. Med tistimi, ki naj bi jih predsednica uvrstila v ožji krog, so direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. A po dveh krogih posvetovanj jasne podpore kateremu od kandidatov še ni bilo. Medtem je aktualni varuh Peter Svetina v nedeljo zaključil svoj mandat.

Išče se tudi guverner

Predsednica pa še vedno išče tudi podporo kandidatu za guvernerja Banke Slovenije po tem, ko njen prvi predlog kandidature nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa v DZ ni prejel zadostne podpore. Tako Avšič Bogovičeva kot Prednik sta danes vnovič ponovila stališče, da koalicija stoji za državno sekretarko na finančnem ministrstvu Sašo Jazbec. "Pri guvernerju potrebujemo 46 glasov. Če se bomo dogovorili znotraj koalicije, se lahko stvari zelo hitro rešijo," je ob tem še dejala Avšič Bogovičeva.

Guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu se je šestletni mandat iztekel 8. januarja, vodenje slovenske centralne banke pa je začasno prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc.