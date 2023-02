Pirc Musarjeva v Zagrebu na prvem srečanju z Milanovićem

Prihod predsednice Nataše Pirc Musar na Hrvaško je nadaljevanje odličnega sodelovanja med sosednjima in prijateljskima državama, so sporočili iz urada hrvaškega predsednika. Teme pogovorov med slovensko predsednico in hrvaškim predsednikom so tudi sodelovanje predsednikov držav iz regije v okviru procesa Brdo–Brioni ter delovanje slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem in hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji.

Obisk v Zagrebu je prvi delovni obisk in drugi obisk Nataše Pirc Musar v funkciji predsednice v tujini.

Ob vstopu Hrvaške v schengenski prostor 1. januarja se je namreč na meji med državama že srečala s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, pa tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.