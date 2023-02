Pirc Musarjeva: Vročitev zavrnjene nagrade na proslavi ni primerna

Zadnje dni prah dviguje Svetlana Makarovič, ki je nekaj dni pred proslavo ob kulturnem prazniku izrazila željo, da bi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ki jo je pred dvaindvajsetimi leti zavrnila, rada dobila nazaj. Zdaj se je odzvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki meni, da vročitev zavrnjene nagrade na tej proslavi ni primerna.

Pretekli teden je Svetlana Makarovič dejala, da ji mora ministrstvo za kulturo vrniti Prešernovo nagrado iz leta 2000 skupaj z denarjem, ki ga je tedaj zavrnila. FOTO: Miro Majcen

Kot je zapisala predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, je Prešernova nagrada za življenjsko delo najpomembnejše državno priznanje za delovanje na področju kulture. "Na nocojšnji državni proslavi bodo Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada prejeli nagrajenci za leto 2023. Menim, da vročitev zavrnjene nagrade na tej proslavi torej ni primerna, ker gospe Makarovič ni med letošnjimi nagrajenci," je zapisala. Izrazila je tudi željo, da se Upravni odbor Prešernovega sklada in Makarovičeva čim prej dogovorita "o primernem in spoštljivem načinu vročitve nagrade".

Nedavno je Svetlana Makarovič dejala, da ji mora ministrstvo za kulturo vrniti Prešernovo nagrado iz leta 2000 skupaj z denarjem, ki ga je tedaj zavrnila. Vztraja tudi, da bi ji morali nagrado vrniti prav na letošnji proslavi, in sicer na odru Cankarjevega doma. A je naletela na težavo, Upravni odbor Prešernovega sklada, ki odloča o dobitnikih Prešernovih nagrad, je namreč sporočil, da scenarij prireditve ne vključuje njenega nastopa, za ponovno podelitev nagrade pa ni pravne podlage. Na ministrstvu za kulturo pravijo, da do dogovora, da se ji leta 2000 podeljeno Prešernovo nagrado izroči na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 8. februarja, ni prišlo. Konec januarja je sicer kulturna ministrica Asta Vrečko dejala, da so na ministrstvu za kulturo v Arhivu Slovenije preverili in ugotovili, da umetnica Svetlana Makarovič nagrade ni prevzela in da se ji jo v skladu z zakonom lahko izroči.