Pirc Musarjeva: Vsi imamo občutek, da so vse reforme zastale

Ob robu foruma prehranske suverenosti, je predsednica komentirala tudi razgreto notranje-politično ozračje. Tako o sporu med premierom in nekdanjo notranjo ministrico zdaj pa predsedničino svetovalko ter njenih očitkih o njegovem vplivanju na policijo. Kdo torej zavaja in halucinira? "Jaz na teh zaslišanjih nisem prisotna. Niti se z gospo Bobnar o tem ne pogovarjam. To je iz njenega prejšnjega profesionalnega življenja. Lahko vam pa samo ponovno zatrdim, da ji popolnoma zaupam. Za to so pristojne institucije in jaz verjamem v pravno državo. In ta mora opraviti svoj posel," zatrjuje Pirc Musarjeva.

Pri čemer očitki Bobnarjevi, ki jih Sova sicer zanika, da so zaradi referenduma in lokalnih volitev prestavili aretacijo ruskih vohunov, in to kar na zahtevo predsednika vlade, vplivajo na odnos med najpomembnejšima političnima institucijama v državi. "Seveda ne prav dobro. Razumljivo je, da določene napetosti zaradi tega so. Ampak lahko vam povem, da sem ravno včeraj s predsednikom vlade govorila in se že dogovarjava, kdaj se naslednjič dobiva na sestanku."

"Vesela sem, da rekonstrukcije vlade ne bo"

Zadnje sta se pred približno dvema mesecema, čeprav naj bi bila srečanja bolj redna. Predvsem pa predsednica od vlade pričakuje manj ukvarjanja samih s sabo. "Vsi imamo občutek in vemo, da nas ta občutek trenutno ne vara, da so vse reforme zastale. Edino kar teče in prav je, da teče, so seveda popoplavne reforme. Upam in želim si, da bi ta vlada nazaj pognala voz z ostalimi reformami. Predvsem z zdravstveno," na vladni trojček apelira predsednica.

Tu pa je še hitra analiza nekonsistentnosti premierovih napovedi in drastična rekonstrukcija, ki je naposled ni bilo. "Trenutno se bolj kaže kot kriza koalicije ali pa morda predvsem kot kriza vladajoče stranke. Po četrtkovem sestanku koalicije sem pa vendarle vesela, in če sem prav razumela, rekonstrukcije vlade ne bo. To bi bil spet nek mrtvi tek, predolg mrtvi tek. In upam, da bomo s temi ministrstvi nadaljevali, oziroma, da bodo nadaljevali, kar so si zadali."

Nekdanji šef policije Boštjan Lindav je sicer danes preko odvetnika zanikal, da je na četrtkovi parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalcev razkril kakršnekoli tajne podatke. Odveze molčečnosti SOVE sicer v primeru aretacije ruskih vohunov ni imel, saj postopek še teče.