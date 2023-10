Pirc Musarjeva z izjavo razburila zamejce v Trstu: 'Vaša domovina je Italija'

Potem ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar kmalu po izvolitvi s svojimi izjavami razburila koroške Slovence, je zdaj presenetila zamejce v Trstu. Na eno od vprašanj dijakinje je odgovorila: "Vaša domovina je Italija." "Na tak način se o domovini ne razmišlja, kulturno in jezikovno smo del slovenskega naroda," je nekaj odzivov predstavnikov slovenske skupnosti v Italiji.

icon-expand Srečala se je tudi z zamejskimi gospodarstveniki in podjetniki. FOTO: Bobo

Pri Svetem Ivanu v Trstu so včeraj odprli prenovljen narodni dom, ki ga bodo po več kot 100 letih lahko uporabljale slovenske manjšinske organizacije. Odprtja se je udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Srečala se je tudi z dijaki in profesorji slovenskih srednjih šol. V Trstu namreč delujejo štiri slovenske srednje šole, dve družboslovni in dve naravoslovni. Na tržaškem stadionu 1. maja je odgovarjala na njihova vprašanja o različnih temah. Pri tem pa je z enim odgovorom presenetila predstavnike slovenske skupnosti v Italiji.

Dijakinja jo je vprašala: "Manjšina brez domovine ne more, obratno mogoče gre. Se vam zdi, da matični Slovenci dovolj dobro poznajo in upoštevajo svoje zamejce?" Predsednica ji je odgovorila: "Vaša domovina je Italija, vi prispevate k razvoju, sožitju in kulturi Italije. Tega nikoli ne pozabite."

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na urad predsednice. Odgovore še čakamo.

S to izjavo je povzročila kar nekaj razburjenja. Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je v odzivu za N1 dejal, da ga je izjava predsednice presenetila, saj je za njih domovina samo Slovenija. Meni, da se na tak način o domovini ne razmišlja. "Tu ne smemo zatajiti. Pripadamo slovenski manjšini in smo označeni kot slovenska narodna skupnost. Naš dom je bolj Ljubljana kot pa Rim," je še dejal Bandelj. Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila meni, da se je Pirc Musarjeva v odgovoru zmotila in je imela v mislih državo namesto domovine. "Kulturno in jezikovno smo del slovenskega naroda. Naša država seveda je Italija, ne nazadnje živimo v skladu z njihovimi pravili. Imamo tudi italijansko državljanstvo, vendar je domovina druga stvar," je povedala. Deželni svetnik Furlanije - Julijske krajine Marko Pisani pa: "Menim, da se je predsednica nekoliko nerodno izrazila. Domovina so lahko tudi naši rodni kraji," je povedal za N1.

icon-expand Nataša Pirc Musar v Trstu FOTO: Bobo