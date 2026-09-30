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Slovenija

Pirc Musarjeva z Janšo na delovnem sestanku

Ljubljana, 30. 09. 2026 18.11 pred 1 uro 1 min branja 36

Avtor:
STA Ne.M.
Janez Janša na današnjem pogovoru z Natašo Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanjepolitičnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedničinem uradu.

Janez Janša in Nataša Pirc Musar
Janez Janša in Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

V zadnjem času sta predsednica in premier v javnosti sicer izražala različna stališča predvsem glede genocida v Gazi in odnosa do Izraela.

Prav danes se je predsednica odzvala na izjavo Janše, ki je v torek v DZ dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno: genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti.

Nekaj ostrih odzivov glede zunanje politika sta si sicer izmenjala tudi na avgustovskem tradicionalnem posvetu slovenske diplomacije.

Janez Janša na današnjem pogovoru z Natašo Pirc Musar
Janez Janša na današnjem pogovoru z Natašo Pirc Musar
FOTO: Vlada Republike Slovenije

Predsednica je v nagovoru diplomatom izrekla kar nekaj kritik potez trenutne vlade, pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi "nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo".

Premier Janša pa je v nagovoru diplomatom tedaj dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije.

Glede Janševega povabila ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Slovenijo pa je Pirc Musar dejala, da je kot predsednica ona tista, ki lahko pošlje uradno vabilo.

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KOMENTARJI36

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej 007
30. 09. 2026 19.44
Tale profitpartizanka ni vredna da sedi za isto mizo z Janšo.
Odgovori
0 0
peglezn
30. 09. 2026 19.43
ko je Robi sedel pri njej, ni bilo genocida
Odgovori
0 0
štajerc65
30. 09. 2026 19.40
Izraelski pilotov pa incidenta na gorenjskem pa se ne sme komentirat?
Odgovori
0 0
Veščec
30. 09. 2026 19.44
1.Preveč izraelcev v slo.2.Gorenska trma,pa to
Odgovori
0 0
Slavko Bablč
30. 09. 2026 19.34
Ko je Sajovic sedel pri Pirc Musar je vedno dejal vlada dela dobro.
Odgovori
+2
2 0
vlahov
30. 09. 2026 19.32
Stopalo je obrnila na Jj , to je kretnja , ki govori , da ga prezira. urada predsednice ne rabimo in ga ukinimo.
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+1
1 0
Jožajoža
30. 09. 2026 19.26
čudi me,da se lahko ena tako šolana predsednica pogovarja z osebkom z končano kumrovško šolo,šolo partije
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-4
0 4
Slavko Bablč
30. 09. 2026 19.30
Želimo si ,da bi sedela Robi in Alenka Bratušek pri Pirc Musar.
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
30. 09. 2026 19.25
Ce je Janso cenila, ga vabila sama Marija Terezija, ga lahko se katera druga
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+1
1 0
wsharky
30. 09. 2026 19.19
sta se zmenila, ti mene ne kritiziraj in moji iz črne kocke ne bodo kaj o tebi objavili - pa sta si dala roko - in rekla hawk pokadila pipo miru - ker sta ista prevaranta, samo druga politična opcija
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+2
3 1
daiči
30. 09. 2026 19.14
Ah to je biv pa težk sestank za obadva, k en druzga ne marata. Sam zgleda je mogu bit ta sestank, zato je biv.
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-1
0 1
odpisani zasedli vlado
30. 09. 2026 19.11
Zakaj je pa tam komentiranje 22-letnik v Škofji Loki napadel policiste, ti odgovorili s streli zaklenjeno???Na posnetku jaz vidim,da tale 22 letnik ne napada policistov ampak beži stran od njih in takrat so ga ustrelili.Razen tega,če je že morebiti streljanje potrebno nihče ne ve streljati v noge ampak samo v telo???Kam vodi vse skupaj ni več jasno očitno se vse skupaj uveljavlja po načinu ameriškega ICE ali kaj se dogaja tukaj v sloveniji.
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-3
0 3
daiči
30. 09. 2026 19.17
Evo se je že začel, ste že začel. Kokr polcija mal bl resno odreagera se lavakarji, ombucmani in človekopravicarji kuj u lft dvignete. A si ti mrbit prebral d je model sol na polcaje z nožem. Si prebrov?
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+0
1 1
daiči
30. 09. 2026 19.18
A ti misls d so polcaji zarad lepsga oborozen
Odgovori
+1
2 1
daiči
30. 09. 2026 19.21
K ti bojo ulamlal u bajto poklič polcijo, pa zravn jim povej nj pridejo z vodnm pistolcam, za vsak slucaj d se vlomilcem kej hudga ne naredi...
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+1
1 0
Veščec
30. 09. 2026 19.39
K grem jst u šoping,sm tut oborožen,pa to
Odgovori
0 0
Slavko Bablč
30. 09. 2026 19.10
Odgovor gospoda Sajovica je jasen vlada dela dobro.
Odgovori
-3
0 3
JP2022
30. 09. 2026 19.08
Stališče vlade do Gaze Izraela ni dobro. To pa ni najvažnejša tema v Sloveniji. Rabimo se razviti predvsem pa zatreti korupcijo
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+3
3 0
Slavko Bablč
30. 09. 2026 19.07
Za mene sta gospa Musar in gospod Musar poštena .
Odgovori
-2
2 4
Misika1967
30. 09. 2026 19.07
Verjetno ni nic jedla druzba ni bila apetitlih.
Odgovori
+0
2 2
Groucho Marx
30. 09. 2026 19.10
Po mojih informacijah je spravila vase pet kremšnit.
Odgovori
+2
4 2
Podlesničar
30. 09. 2026 19.00
Upam, da ne bo tiste slike iz "Sudana" pozabil doma...
Odgovori
+2
6 4
Slavko BabIč
30. 09. 2026 19.00
Pa se je toliko ponižal ta pukljasti kekec, da prišel k Nataši?
Odgovori
+2
7 5
patogen
30. 09. 2026 18.50
Za levičarja očitno nikoli nihče ni dober, razen njegovega Broza. Izvolil je Natašo sedaj pa seka po njej.
Odgovori
-3
5 8
PEACEMAKER
30. 09. 2026 18.46
Naj se dol data lopova
Odgovori
-2
5 7
biggie33
30. 09. 2026 18.48
Komentar meseca..
Odgovori
+0
5 5
SIovaškaMona3koma3
30. 09. 2026 19.00
Namesto da se data dol bo bolje da gresta Oba 'gor'..
Odgovori
+1
4 3
odpisani zasedli vlado
30. 09. 2026 18.43
Ne razumem kako si je musarca sploh upala reči janši,da je ona tista katera lahko pošlje vabilo ameriškemu oranžnemu sociopatu trumplu.Saj se pa ima janša za večjega pristojneža kot je predsednik slovenije drugače ne bi nikogar spornega kot je oranžni vabil,da se ne omeni še izraelcev kateri so pomagali na volitvah.
Odgovori
+0
4 4
Slovenska pomlad
30. 09. 2026 18.38
Zaupal ji je recept za domače baklave.
Odgovori
-3
8 11
Slavko Bablč
30. 09. 2026 18.41
Pirc Musar mu je lepo dejala pogrešam in želim si Stojemenovo Duh in Švarc Pipan.
Odgovori
+0
6 6
Prelepa Soča
30. 09. 2026 18.54
Pomlad, si ti bolan že od rojstva, ali to pride z leti?
Odgovori
-3
4 7
Slavko BabIč
30. 09. 2026 19.01
in kako se naredi jufka testo....
Odgovori
+1
5 4
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