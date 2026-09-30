Pirc Musarjeva z Janšo na delovnem sestanku

V zadnjem času sta predsednica in premier v javnosti sicer izražala različna stališča predvsem glede genocida v Gazi in odnosa do Izraela.
Prav danes se je predsednica odzvala na izjavo Janše, ki je v torek v DZ dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno: genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti.
Nekaj ostrih odzivov glede zunanje politika sta si sicer izmenjala tudi na avgustovskem tradicionalnem posvetu slovenske diplomacije.
Predsednica je v nagovoru diplomatom izrekla kar nekaj kritik potez trenutne vlade, pri tem je omenila nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi "nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo".
Premier Janša pa je v nagovoru diplomatom tedaj dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije.
Glede Janševega povabila ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Slovenijo pa je Pirc Musar dejala, da je kot predsednica ona tista, ki lahko pošlje uradno vabilo.
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