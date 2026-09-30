Pirc Musarjeva z Janšo na delovnem sestanku

V zadnjem času sta predsednica in premier v javnosti sicer izražala različna stališča predvsem glede genocida v Gazi in odnosa do Izraela.

Prav danes se je predsednica odzvala na izjavo Janše, ki je v torek v DZ dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno: genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti.

Nekaj ostrih odzivov glede zunanje politika sta si sicer izmenjala tudi na avgustovskem tradicionalnem posvetu slovenske diplomacije.