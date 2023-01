Pirc Musarjeva z Levico o zdravstveni reformi, podnebju in volilnem sistemu

Sogovorniki so se tudi strinjali, da so tovrstna srečanja pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dobrodošla in pripomorejo h konstruktivnemu političnemu dialogu ter iskanju rešitev pri temah, ki so strateško pomembne za Slovenijo, so še navedli v uradu predsednice republike.

Gre sicer za eno izmed srečanj, ki jih predsednica v teh dneh pripravlja s prvaki parlamentarnih strank in vodji poslanskih skupin. Pretekli teden se je predsednica tako že srečala s predsednikom Gibanja Svoboda in vlade Robertom Golobom ter vodjo poslanske skupine Svoboda Borutom Sajovicem. Poudarek srečanja je bil pogovor o strateških temah, o katerih je potreben konsenz za prihodnost Slovenije.