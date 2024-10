Pirc Musarjeva za guvernerja Banke Slovenije predlaga Antona Ropa

"Za guvernerja Banke Slovenije sem predlagala kandidata, ki je izmed vseh prijavljenih izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov, ki jih je pridobil v Sloveniji in v tujini, in je najprimernejši kandidat za vodenje Banke Slovenije v mandatu 2025–2031," je obrazložila Pirc Musarjeva.

Kot so dodali v uradu predsednice, je odločitev sprejela po preučitvi prijavne dokumentacije, poročila Urada, pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter temeljitem razmisleku.

Na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov je predsednica prejela sedem predlogov. K sodelovanju pri pogovorih s kandidati je, kot so zapisali v njenem uradu, povabila tudi mednarodno priznana in ugledna strokovnjaka s področja bančništva, in sicer Franceta Arharja, prvega guvernerja Banke Slovenije, ter Mitjo Gasparija, nekdanjega guvernerja in finančnega ministra.