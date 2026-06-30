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Slovenija

Pirc Musarjeva za zagovornico načela enakosti predlaga Barbaro Zupančič

Ljubljana, 30. 06. 2026 17.05 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar za zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatko odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela, so zapisali v uradu predsednice.

Kot so navedli, je Barbara Zupančič priznana strokovnjakinja z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih skupin na trg dela, spodbujanja enakosti, preprečevanja diskriminacije, varstva človekovih pravic in upravljanja raznolikosti.

Svoje strokovno delo je posvetila predvsem osebam z invalidnostjo, osebam s težavami v duševnem zdravju in drugim ranljivim skupinam, ki jim je pomagala pri vključevanju v delovno okolje ter pri doseganju večje samostojnosti in enakopravnosti. Pomemben del njenega dela poteka z delodajalci in javnimi institucijami, pri katerih je spodbujala razvoj vključujočih delovnih okolij ter praks, ki prispevajo k enakim možnostim in preprečevanju diskriminacije, so dodali.

Zupančič od leta 2017 vodi aktivnosti za krepitev vključujočih delovnih okolij ter sodeluje z delodajalci, strokovnimi združenji, javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in evropskimi partnerji pri uvajanju praks, ki prispevajo k enakim možnostim in preprečevanju diskriminacije različnih ranljivih skupin. Pod njenim vodstvom se je Listina raznolikosti Slovenija razvila v največjo nacionalno mrežo organizacij, zavezanih spodbujanju raznolikosti, enakosti in vključevanja. Danes povezuje več kot 260 organizacij iz gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe.

Za nadpovprečne rezultate pri dolgoletnem delu na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v Sloveniji je prejela priznanje dr. Zdravka Neumana, ki ga podeljuje Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, so še navedli v uradu predsednice.

Kot so zapisali, predsednica republike poudarja, da morajo biti pri izbiri kandidatov za najodgovornejše funkcije vodilna merila visoka strokovnost, vodstvene kompetence in osebna integriteta. Ocenjuje, da Barbara Zupančič ta merila izpolnjuje, zato je prepričana, da je zaradi svojega dosedanjega dela z ljudmi zelo primerna za odgovorno in neodvisno opravljanje funkcije zagovornice načela enakosti.

Postopek izbire novega zagovornika načela enakosti se je začel po obvestilu dosedanjega zagovornika Mihe Lobnika, da se mu drugi petletni mandat izteče 26. oktobra. V uradu predsednice so na javni poziv prejeli sedem predlogov možnih kandidatk oz. kandidatov. Po preučitvi kandidatur, pogovorih s kandidati, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti se je predsednica odločila, da DZ v izvolitev predlaga Barbaro Zupančič.

zagovornica načela enakosti predlog predsednica barbara zupančič

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KOMENTARJI3

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berger 2
30. 06. 2026 17.50
Predsednica NPM ponovno dokazuje, da ni predsednica vseh Slovencev. Za ustavne3 sodnike je predlagalo samo levo usmerjene sodnike. Tako je sedaj US sodišče najbolj levo v vsem obdobju. To priznava celo bivši us Krivic. Za predsednico KPK je predlagala svojo prijateljico, Brvarjevo, ki je izrazita levičarska aktivistka Sedaj še to. Njeno govorenje o strokovnosti je samo blef
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0 0
ROMELS
30. 06. 2026 17.49
Za 8 tisoč ali ne vem koliko se pa res splača imeti prekrižane noge.
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0 0
konc
30. 06. 2026 17.47
Koliko bo pa mesečni strošek za nas, davkoplačevalce? Mislim, da imamo pravico vedeti. Pa redna poročila o delu in "uspehih" te gospe bi nam tudi pripadal.
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