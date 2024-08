Pirc Musarjeva začenja tridnevni obisk v Mongoliji

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes srečala z gostiteljem, mongolskim predsednikom Uhnagijnom Hurelsuhom, predsednikom parlamenta Dašzegvejem Amarbajasgalanom in premierjem Luvsanamsrainom Ojun-Erdenom.

Teme pogovorov bodo agenda ženske, mir in varnost, boj proti nekaznovanosti, enakopravnost spolov, odnosi med EU in Mongolijo ter razmere v svetu. Obisk je namenjen tudi spodbujanju sodelovanja med državama na področju gospodarstva, turizma, povezljivosti, raziskav, boja proti podnebnim spremembam, trajnostnega razvoja in opolnomočenja žensk.