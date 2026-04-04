Pirhi ostajajo, trendi se spreminjajo: od čebule do pene za britje

Velika noč tradicionalno ne more miniti brez pirhov. V košarici naj bi bilo pet rdeče pobarvanih pirhov, ki simbolizirajo pet kapelj Kristusove krvi,vendar domišljija pri barvanju velikonočnih jajc ne pozna meja. Trendi se spreminjajo iz leta v leto, tako poznamo pirhe obarvane v čebuli, pa teranu, po novem tudi v rdečem zelju, rdeči pesi. Novost je tudi barvanje s svilo, hibiskusom, zelenim čajem ter tudi z moško peno za britje.