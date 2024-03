Pirhi s čipkami starih zaves

Konec meseca bodo kristjani praznovali največji krščanski praznik, veliko noč. Značilne za ta praznik so velikonočne jedi, med katerimi ne smejo manjkati pirhi. Barvanje in krasitev pirhov je v zadnjem času zelo priljubljeno, načinov, kako to narediti, pa je vse več. Kmečke žene iz Lancove vasi jih izdelujejo iz čipk starih zaves.