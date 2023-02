Pirnat: Depolitizacija Policije ni nič drugega kot politizacija v drugo smer

Sporne se prof. dr. Rajku Pirnatu zdijo tudi zahteve po depolitizaciji Policije. "Depolitizacija, ki jo zahtevajo in izvajajo politiki, ni nič drugega kot politizacija v drugo smer. To je nekaj, česar nikakor ni mogoče zagovarjati," pravi Pirnat in opozarja, da je kadrovanje po političnih merilih nedopustno.

Kot je znano, je nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar zaradi domnevnih političnih pritiskov in zahtev po kadrovskih zamenjavah v Policiji dala prijavo na Specializirano državno tožilstvo. Tam so zadevo odstopili Policiji, preiskavo so prevzeli ljubljanski kriminalisti. Ti pa so po naših informacijah od tožilstva prejeli v reševanje še eno kazensko ovadbo v tej zadevi, in sicer konkretno zoper predsednika vlade, zaradi suma zlorabe uradnega položaja, vložila naj bi jo ena od civilnih iniciativ. Kakšen je lahko epilog preiskav zaradi spora med predsednikom vlade Robertom Golobom in nekdanjo notranjo ministrico, ki je zaradi domnevnih političnih pritiskov odstopila s položaja, smo vprašali dva pravnika in profesorja. Moja sogovornika sta bila profesor in predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Rajko Pirnat in profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Miha Šepec .

Depolitizacija, ki jo zahtevajo in izvajajo politiki, ni nič drugega kot politizacija v drugo smer. To je nekaj, česar nikakor ni mogoče zagovarjati, in upam, da se bosta Policija in njen generalni direktor uprla vsaki taki splošni in pavšalni "depolitizaciji", ki jo izvaja politika.

Ker je kadrovanje v Policiji izključno samo v pristojnosti generalnega direktorja, Pirnat opozarja tudi na omejene pristojnosti notranjega ministra. "Kadrovska vloga ministra neposredno se konča pri imenovanju generalnega direktorja. Ministrstvo sicer lahko daje Policiji tudi temeljne kadrovske usmeritve, vendar so te dopustne le znotraj zakonskih okvirov in ne smejo biti politične." Profesor Pirnat je tudi sicer kritičen do kadrovskih zamenjav, ki jih narekuje politika. "Kadrovanje po političnih merilih je sploh nedopustno v državni upravi, še toliko bolj pa v Policiji, ki mora pri izvajanju vseh nalog skrbeti za zakonitost in nepristranskost svojega dela. Upam, da kadrovanje na podlagi političnih kriterijev nikakor ne bo usmeritev tudi te vlade," dodaja.

Kje se torej končajo pristojnosti politike oziroma predsednika vlade in drugih funkcionarjev, ko gre za poseganje v Policijo, kadrovanje, zamenjave ljudi na željo politike, pogojevanje, kdo lahko postane generalni direktor in podobno? "Predsednik vlade nima zakonsko določenega pooblastila, da bi zahteval, koga je po njegovi oceni treba zamenjati v Policiji. To pomeni, da so morebitne take zahteve politična dejanja, ki predstavljajo po mojem mnenju politični vpliv na kadrovanje v Policiji. Prav tako zakonsko nikakor ni dopustno pogojevati imenovanja generalnega direktorja Policije s pogojem, da bo izpolnil določene kadrovske zahteve. Sam menim, da se mora predsednik vlade čim manj vmešavati v delo Policije s tem, da bi neformalno vplival na ministra ali generalnega direktorja," pravi prof. dr. Rajko Pirnat.

Kako doseči, da bo politika dojela, da gre v Policiji za strokovne funkcije in položaje, na katere so ljudje izbrani na podlagi kariere, ki so jo gradili, strokovnega znanja in javnih razpisov, ne pa na osnovi politične pripadnosti? "Edini način je, da politiki razumejo, kako pomembna je apolitičnost, strokovnost in nepristranskost delovanja Policije, in se vzdržijo vsakega ravnanja, ki bi lahko pomenilo politični pritisk na kadrovanje v Policiji. Vsak politični pritisk v to smer namreč predstavlja politično kadrovanje," meni predstojnik Katedre za upravno pravo.

Torej, vse kadrovske zamenjave in morebitne premestitve uslužbencev Policije na željo politike, tistih na strokovnih funkcijah, bodo tudi tokrat, kot že v času prejšnje vlade, nezakonite. "Tako imenovane zamenjave, odpovedi pogodbe o zaposlitvi na Policiji so dopustne le iz zakonsko določenih razlogov. Vse druge so nezakonite, kar pa se presoja v vsakem posameznem primeru. Politični razlogi niso zakonsko dopusten razlog."

In če se je prej to dogajalo, se zdaj ne sme, saj so vendar prišli na volitve in nas prepričali, da bodo ravnali drugače. Zdaj pa se zdi, kot da ravnajo enako.

Bobnarjeva se je zaradi poskusov političnega kadrovanja oziroma zahtev po zamenjavi konkretnih uslužbencev Policije odločila za prijavo na tožilstvo in na Komisijo za preprečevanje korupcije. In kakšne posledice lahko prineseta preiskavi, če se sumi potrdijo? "Take zahteve sicer lahko predstavljajo politični pritisk, ki pa se mu mora biti minister sposoben upreti, če meni, da se od njega zahteva nezakonito ravnanje. Ugotovitev, da so določena dejanja v zvezi s temi pritiski predstavljala kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali da so bila celo storjena kazniva dejanja, morajo po mojem mnenju nujno biti razlog za prenehanje funkcije tistih političnih funkcionarjev, ki so ta dejanja storili," meni naš sogovornik.

"Generalnega direktorja Policije sicer res imenuje vlada, vendar to ni politično imenovanje. Generalnega direktorja se imenuje po posebnem natečajnem postopku, ki ga ureja Zakon o javnih uslužbencih, katerega bistvo je, da posebna strokovna komisija ugotovi in oceni strokovno usposobljenost kandidatov in ministru predlaga v izbiro usposobljene kandidate. Minister opravi izbiro in predlaga vladi enega od kandidatov. Vlada lahko zgolj imenuje ali zavrne tega kandidata. Očitno je, da ima določeno izbirno diskrecijo minister, ne pa vlada, pa še minister le znotraj tistih, ki jih je izbrala natečajna komisija," pojasni Pirnat.

Kot je znano, so se trenja med Golobom in Bobnarjevo začela že zaradi neimenovanja Boštjana Lindava za generalnega direktorja Policije s polnim mandatom, kar je Bobnarjeva ocenila kot potezo brez primere v zgodovini Policije, saj si minister sam izbere človeka na tem položaju. Državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade Maša Kociper pa je bila presenečena nad stališčem Bobnarjeve in ji je očitala, da je očitno pozabila, da direktorja Policije ne imenuje notranji minister, ampak vlada kot kolektivni organ.

Profesor Rajko Pirnat ob tem opozarja tudi na sporne zahteve po depolitizaciji Policije, o katerih poslušamo vsak dan. "Depolitizacija, ki jo zahtevajo in izvajajo politiki, ni nič drugega kot politizacija v drugo smer. To je nekaj, česar nikakor ni mogoče zagovarjati, in upam, da se bosta Policija in njen generalni direktor uprla vsaki taki splošni in pavšalni "depolitizaciji", ki jo izvaja politika."

Kot je povedal že v naši oddaji 24UR ZVEČER, gre za karierne uradnike in vsak človek ima tudi neko politično prepričanje, kar ni nič narobe. "In to ravnanje, kjer se zahteva, da se eni karierni uradniki, policisti, zamenjajo z drugimi, samo zato ker so drugačnega političnega prepričanja, prav navaja na to, da naj policisti uporabljajo svoje politično prepričanje pri svojem delu. To pa je absolutno nesprejemljivo. In če se je prej to dogajalo, se zdaj ne sme, saj so vendar prišli na volitve in nas prepričali, da bodo ravnali drugače. Zdaj pa se zdi, kot da ravnajo enako."

Miha Šepec: Eno so predvolilne obljube, drugo pa dejansko ravnanje politike na oblasti

V predvolilni kampanji so vse tri koalicijske stranke obljubljale, da bodo vrnile stroko v Policijo in iz nje umaknile politiko. Zgodile so se zamenjave vseh vodilnih kadrov v vodstvu Policije in NPU, ki so bili na funkcije postavljeni v času prejšnje vlade. Brali smo lahko, da gre za največje strokovnjake, ki bodo vrnili ugled tej instituciji, podpirala jih je tudi politika. Po zgolj devetih mesecih ta ista vladajoča politika menja ljudi, ki jih je prej kovala v zvezde, in napoveduje nove kadrovske rošade.

"Eno so predvolilne obljube, drugo pa dejansko ravnanje politike na oblasti. Zakonodajo, ki umika politiko iz Policije in njen vpliv na generalnega direktorja Policije, lahko pozdravljamo, sprašujem pa se, kdo bo potem imenoval generalnega direktorja? Komisija, ki bo sestavljena izključno iz strokovnjakov, ali bo na imenovanje slednjih tudi vplivala politika? Ne smemo pozabiti, da ima politika še vedno zelo močan vpliv tudi na imenovanje sodnikov, predvsem pa na ustavne sodnike, kjer že zadnjih nekaj let velja, da mora ustavni sodnik imeti že skoraj politično značko na obleki, da ga potrdijo, in kjer je politika zavrnila nekaj vrhunskih pravnih strokovnjakov, katerih strokovnost je bila neoporečna," pravi dr. Miha Šepec, profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.