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Slovenija

'Napačen signal, ki vodi do slabega stanja integritete v družbi'

Ljubljana, 07. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Rajko Pirnat

Zakaj je prevzemanje politične odgovornosti odpadlo? Čeprav smo pred volitvami slišali napovedi o boju proti korupciji, se Novi Sloveniji ravnanje državnega sekretarja Jaklina zaenkrat ne zdi sporno. Bodo vsi sedeli na svojih položajih do konca sodnih postopkov, ki pri nas trajajo leta? Gost v studiu je bil pravnik Rajko Pirnat.

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Ne bom odstopil, do zaključka postopkov bo užival moje zaupanje ... takšni so prvi odzivi državnega sekretarja Damjana Jaklina in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca za našo televizijo, po tem, ko smo pred petimi dnevi objavili, da naj bi Damijan Jaklin, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, nezakonito prejel več kot 60.000 evrov ter da je tožilstvo tik pred vložitvijo neposredne obtožnice zoper njega.

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Ali takšen odziv pomeni, da bodo tudi v Janševi vladi uveljavljali standard, ki ga je v prejšnjem mandatu po tem, ko je protikorupcijska komisija ugotovila, da je kršil zakon o integriteti, uveljavil Robert Golob, ki je kljub napovedi, da bo v takem primeru odstopil, dejal, da odločitev komisije še ni pravnomočna in je ostal na položaju? Ali to pomeni, da bodo pri nas ministri, državni sekretarji, sedeli na svojih stolčkih do konca sodnih postopkov, ki pri nas trajajo leta?

Ali vsi ti primeri kažejo, da je pri nas konec s prevzemanjem politične odgovornosti ministrov, državnih sekretarjev, poslancev, ki veljajo za razvite demokracije in se prevzema veliko prej, preden se konča sodni postopek? Smo popolnoma pogoreli?

Pirnat: Napačen signal javnosti

"Načelo nedolžnosti velja za kaznovanje, ne pa za politično odgovornost. Politično odgovornost je treba prevzeti takrat, ko za nekega javnega funkcionarja očitki - še zlasti, če so podprti z zelo dobrimi dokazi, kot se zdi, da so v tem primeru - pomenijo preveliko breme. Tako zanj, da bi dobro opravljal funkcijo, kot tudi za stranko," razlaga Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete.

Za ustavnega pravnika pa je glavni problem, da se s tem daje napačen signal v javnost. "Daje se signal, da to ni nič pomembnega, da je samo neko politično preigravanje in to potem vodi do slabega stanja integritete v družbi," je prepričan.

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Kaj takšno neprevzemanje odgovornosti pomeni za desnosredinsko vlado Janeza Janše? V vseh treh strankah so izpostavljali boj proti korupciji in ničelno toleranco, zdaj, ko se soočajo s prvim primerom, pa uživa zaupanje do končanih sodnih postopkov. "To je žalostno. Ob vsem tem zagonu, ki so ga imeli zoper korupcijo, sem zaupal, da bodo vsaj razumeli, da takih ravnanj, takega stanja ne smejo tolerirati pri sebi. Ampak očitno se je to zgodilo," je razočaran.

Koliko pa je k padcu prevzemanja politične odgovornosti prispeval prejšnji predsednik vlade Robert Golob, ki je pred volitvami obljubljal, da bo odstopil, če bo protikorupcijska komisija ugotovila, da je kršil zakon o integriteti. KPK je to ugotovila, potem pa je dejal, da ugotovitev še ni pravnomočna.

"Veliko," je jasen Pirnat. "Gotovo veliko, ker je tako odločno povedal, da bo odstopil, potem pa se skril za neke pravne formulacije, ki so spet zvezane z ugotavljanjem kazenske odgovornosti, ne pa z ugotavljanjem politične odgovornosti," je spomnil.

Meni, da se je v zadnjem mandatu ali dveh situacija zelo poslabšala. Spomnil je, da so ministri v preteklosti odstopali zaradi neplačanih računov, vožnje pod vplivom alkohola. "Zaradi precej drobnih zadev, kar je seveda v redu, kar je pravilno. Zdaj so to dosti hujši očitki in se ne zgodi nič," je opozoril. 

Kako smo prišli do tega? Sogovornik meni, da je to posledica celotnega stanja v naši politiki in "črnega sovraštva, ki se je zalezlo v oba pola".

Celoten pogovor z Rajkom Pirnatom si lahko pogledate v priloženem videoposnetku zgoraj.

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