'Napačen signal, ki vodi do slabega stanja integritete v družbi'

Ne bom odstopil, do zaključka postopkov bo užival moje zaupanje ... takšni so prvi odzivi državnega sekretarja Damjana Jaklina in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca za našo televizijo, po tem, ko smo pred petimi dnevi objavili, da naj bi Damijan Jaklin, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, nezakonito prejel več kot 60.000 evrov ter da je tožilstvo tik pred vložitvijo neposredne obtožnice zoper njega.

Ali takšen odziv pomeni, da bodo tudi v Janševi vladi uveljavljali standard, ki ga je v prejšnjem mandatu po tem, ko je protikorupcijska komisija ugotovila, da je kršil zakon o integriteti, uveljavil Robert Golob, ki je kljub napovedi, da bo v takem primeru odstopil, dejal, da odločitev komisije še ni pravnomočna in je ostal na položaju? Ali to pomeni, da bodo pri nas ministri, državni sekretarji, sedeli na svojih stolčkih do konca sodnih postopkov, ki pri nas trajajo leta? Ali vsi ti primeri kažejo, da je pri nas konec s prevzemanjem politične odgovornosti ministrov, državnih sekretarjev, poslancev, ki veljajo za razvite demokracije in se prevzema veliko prej, preden se konča sodni postopek? Smo popolnoma pogoreli?

Pirnat: Napačen signal javnosti

"Načelo nedolžnosti velja za kaznovanje, ne pa za politično odgovornost. Politično odgovornost je treba prevzeti takrat, ko za nekega javnega funkcionarja očitki - še zlasti, če so podprti z zelo dobrimi dokazi, kot se zdi, da so v tem primeru - pomenijo preveliko breme. Tako zanj, da bi dobro opravljal funkcijo, kot tudi za stranko," razlaga Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete. Za ustavnega pravnika pa je glavni problem, da se s tem daje napačen signal v javnost. "Daje se signal, da to ni nič pomembnega, da je samo neko politično preigravanje in to potem vodi do slabega stanja integritete v družbi," je prepričan.