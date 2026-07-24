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'Norčevanje Mijića iz organov države, katere poslanec je'

Ljubljana, 24. 07. 2026 06.00 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Boris Mijić

"Imamo primer poslanca, ki se naravnost norčuje iz organov države, katere poslanec je. To je nesprejemljivo. In mislim, da je to tisto, nad čemer se morajo zamisliti tako levi kot desni politiki," je bil glede manevra poslanca Borisa Mijića v studiu oddaje 24UR ZVEČER oster pravnik Rajko Pirnat. Meni, da bi ga že kot prva k odstopu morala pozvati njegova lastna stranka.

Namesto da bi poplačal dolg do države in delavcev, ki jim dolguje plače, ter s tem postavil zgled, ki bi ga politiki, sploh tisti, ki sedijo v parlamentu, morali kazati državljankam in državljanom, je poslanec stranke Resnica Boris Mijić v ponedeljek svoje zadolženo podjetje Progros prenesel na Roka Snežiča.

Ta je nato gradbeno podjetje Progros preimenoval v Klukec d. o. o. in za glavno dejavnost registriral vzrejo kamel. S tem je Snežič rokavico vrgel sokoordinatorju stranke Levica Luki Mescu, kateremu dolguje plačilo sodnih stroškov, a ker Snežič v Sloveniji do zdaj ni imel prijavljenega premoženja, izvršba ni bila mogoča.

Pravni strokovnjak dr. Rajko Pirnat je v studiu oddaje 24UR ZVEČER opozoril, da se Mijić kljub prodaji podjetja Progres ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove do delavcev. "Mislim, da nikakor ne. Okoliščine so take, da se zdi zelo verjetno, da bo prišlo do spregleda pravne osebnosti, kar pomeni, da za obveznosti družbe odgovarja lastnik," je pojasnil pravnik. Poudaril je, da so pri davčnih obveznostih pravila jasno predpisana v zakonu o davčnem postopku, zato je malo verjetno, da se bo Mišič s to potezo dejansko uspel izogniti poplačilu svojih dolgov, "čeprav je bil to očitno namen".

Pirnat opozarja na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila, ki krši zakon o integriteti. "Sicer se na koncu ne bo rešil teh obveznosti, ampak ta trenutek se je razbremenil in je dobil v bistvu darilo, ki ni tako majhno, hovori se o več deset tisoč evrih," opozarja pravnik. Poleg kršitve integritete Pirnat v celotni zadevi vidi celo elemente morebitnega kaznivega dejanja.

Posebno oster je bil dr. Pirnat do vladajoče koalicije, ki molči ob Mišičevih ravnanjih. Kritiziral je vlado, ki je obljubljala poštenost in integriteto:"Ves čas govorijo o integriteti, o poštenju, pa ne zmorejo obsoditi tega početja zelo jasno in odločno." Takšen odnos politike po njegovem mnenju dolgoročno škoduje državi in njenim institucijam.

Celoten pogovor s pravnikom Rajkom Pirnatom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku zgoraj. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Boris Mijić poslanec podjetje Progros Rok Snežič Klukec Rajko Pirnat

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