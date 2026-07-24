'Norčevanje Mijića iz organov države, katere poslanec je'

Namesto da bi poplačal dolg do države in delavcev, ki jim dolguje plače, ter s tem postavil zgled, ki bi ga politiki, sploh tisti, ki sedijo v parlamentu, morali kazati državljankam in državljanom, je poslanec stranke Resnica Boris Mijić v ponedeljek svoje zadolženo podjetje Progros prenesel na Roka Snežiča.

Ta je nato gradbeno podjetje Progros preimenoval v Klukec d. o. o. in za glavno dejavnost registriral vzrejo kamel. S tem je Snežič rokavico vrgel sokoordinatorju stranke Levica Luki Mescu, kateremu dolguje plačilo sodnih stroškov, a ker Snežič v Sloveniji do zdaj ni imel prijavljenega premoženja, izvršba ni bila mogoča.

Pravni strokovnjak dr. Rajko Pirnat je v studiu oddaje 24UR ZVEČER opozoril, da se Mijić kljub prodaji podjetja Progres ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove do delavcev. "Mislim, da nikakor ne. Okoliščine so take, da se zdi zelo verjetno, da bo prišlo do spregleda pravne osebnosti, kar pomeni, da za obveznosti družbe odgovarja lastnik," je pojasnil pravnik. Poudaril je, da so pri davčnih obveznostih pravila jasno predpisana v zakonu o davčnem postopku, zato je malo verjetno, da se bo Mišič s to potezo dejansko uspel izogniti poplačilu svojih dolgov, "čeprav je bil to očitno namen".